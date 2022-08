Estamos en los últimos días de agosto para poder disfrutar de música en directo, aunque han habido muchas oportunidades entre festivales y conciertos. Puede que todavía no hayas ido a ningún show, por ello, apunta los tres que no te puedes perder. Mallorca ha acogido a multitud de artistas nacionales e internacionales durante todo el verano: Rosalía, Marc Anthony y Joan Manuel Serrat entre muchos. No obstante, la Isla aún está preparada para más música en vivo.

Leiva El músico madrileño regresa a Mallorca el 25 de agosto al Antiguo Aquapark de Calvià a las 22:00 horas. En el escenario, presentará su último disco Cuando te muerdes el labio donde colabora con 14 artistas hispanos. Además, rememorará algunos clásicos de su carrera como Terriblemente Cruel y algunos temas de su antigua banda de rock, Pereza. Las entradas pueden adquirirse por 41 y 57 euros. Leiva irradia magnetismo y hace a los espectadores confidentes de suturas emocionales, grietas y recovecos por donde se cuela la luz. Fangoria + Nancys Rubias Muy unidas a Fangoria, el grupo compuesto por Alaska y Nacho Canut, están Nancys Rubias, lideradas por Mario Vaquerizo. Juntas prometen una fiesta el 26 de agosto en el Antiguo Aquapark de Calvià. A las 22:00 dará inicio el concierto al ritmo de Retorciendo palabras, No sé qué me das, Dramas y comedias o Espectacular, así como su nuevo álbum Edificaciones paganas. Lo superficial, la Movida, lo excelso y lo maravillosamente cutre reinan en ese mundo que prometen crean las dos bandas. Las entradas están a la venta a partir de 35 euros sin gastos de gestión incluidos. Lola Índigo Para presentar su gira La niña Lola Índigo aterriza en Mallorca el 27 de agosto a las 22.00 horas. La cita tendrá lugar en el Antiguo Aquapark de Calvià, donde la artista interpretará su segundo álbum de estudio. Con temas como La niña de la escuela o Lola Bunny, el público disfrutará de una noche de pop urbano. El precio de las entradas es de 34 y 50 euros más los gastos de gestión. La ex concursante de Operación Triunfo se alzó con el premio MTV EMAs 2019 a Mejor Artista Español y con el premio a Mejor Artista Revelación en Los40 Music Awards.