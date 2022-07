Pocos artistas pueden decir que han dado forma su obra en un lugar tan «mágico» y que da «tanto respeto» como es la casa donde Picasso pasó sus últimos años de vida. Una de esas personas que parecen tocadas por una varita mágica es el mallorquín Domingo Zapata (Palma, 1974).

Desde hace ya algunos días, el pintor y escultor, que vive a caballo entre Nueva York y Miami, reside y trabaja en una de las residencias donde habitó Picasso, en la localidad francesa de Notre Dame de Vie. Una majestuosa casa de campo donde está creando piezas que se verán en octubre en la que será su primera exposición en Tokio (Japón). Mucho antes, concretamente el próximo 4 de agosto, se estrenará en el Teatro Marquina de Madrid un musical basado en su novela The Beautiful Dream of Life: A Novel, que Zapata ha creado junto a Rafael Amargo y que funde flamenco y artes visuales. Ese mismo libro también será adaptado al cine con un filme que el propio mallorquín dirigirá –se empezará a rodar en diciembre–.

Fachada de esta villa en la localidad de Notre Dame de Vie.

Residencia

Estar en la residencia que perteneció a Picasso en Notre Dame de Vie es «toda una inspiración para mí, el hecho de estar pintando donde lo hizo el genio es mágico, pero también un reto y una gran responsabilidad, la casa impone y da respeto». Precisamente, las obras que está creando Domingo Zapata en esta villa francesa miran directamente «a los trabajos de Picasso». Y no lo hace en soledad, «mi madre y mis hijos están aquí, estamos todos juntos y en familia, lo que lo hace todavía más especial». Sobre el musical que debutará en Madrid en agosto, se trata de un show que combina la expresión artística española como el flamenco, con la sensibilidad y el arte, y cuenta con 12 artistas en escena, voces en directo, coreografías flamencas del propio Rafael Amargo y una estética en escena obra del mismo Zapata.

La villa donde residió Picasso en la actualidad.

Imagen tomada en los años 60.

Palma

Por otra parte, el artista mallorquín tiene pendiente la inauguración de una escultura que ha «regalado a la ciudad de Palma» y que previsiblemente se desvelará en septiembre en el Passeig Marítim de Palma, en las inmediaciones del Club Naútico.