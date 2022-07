El cine doméstico y de archivo serán protagonistas del cuarto MajorDocs

El cine doméstico, «aquel que surge del material de archivo y analógico que no se filma con una mirada artística y las han convertido en películas» será uno de los principales alicientes del MajorDocs, el festival de cine documental que dirige Miguel Eek y que llegará a su cuarta edición del 4 al 8 de octubre. Este año el certamen contará con tres masterclass, de las cuales una de ellas será sorpresa, y otras tres doc sessions. La programación de las películas se anunciará el 13 de septiembre.

Eek, director de películas como Ciudad de los muertos, Vida y muerte de un arquitecto y más recientemente La primera mujer, detalló ayer en rueda de prensa que también quieren mostrar «una visión del cine más inocente e íntima».

La primera clase magistral que se impartirá es fruto de una colaboración con la UIB y tiene por objetivo «contar con otros pensadores que no sean del mundo del cine para tener una visión diferente». Por ello, han invitado al filósofo Josep Maria Esquirol, que hablará sobre el concepto de la creación. La segunda está relacionada con los procesos creativos y estará dirigida por el venezolano Andrés Duque. Concretamente, charlará acerca del montaje de este tipo de creaciones domésticas. Por su parte, ofrecerán tres encuentros doc sessions, que serán las siguientes: Cinema domesticat, Recerca o troballa: el llenguatge de la no ficció y La ferida de la creació. En estos encuentros los cineastas compartirán sus procesos de creación con el público. Asimismo, se celebrarán actividades paralelas que incluirán una residencia de creación con seis artistas europeos y un one to one, una conversación más informal en la que los creadores podrán charlar sobre sus proyectos. A su vez habrá una parte educativa, MajorEduca, con el propósito de promover el cine en las aulas. Cabe destacar que en esta edición se han presentado cerca de 400 películas de las cuales solo se seleccionarán ocho para su proyección.