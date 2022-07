Este viernes será sin duda un día que Sa Boira no olvidará. La compañía liderada por Bernat Pujol y Mateu Fiol se estrenará en el prestigioso FestivalInternacional de Teatro Clásico de Almagro con Calderón, ¿enamorado?, una adaptación de Amaya Curieses del texto de José María Ruano de la Maza, experto en el teatro del Siglo de Oro. Pujol y Fiol dirigen esta pieza que cuenta con el inconfundible vestuario de RafaPizarro y la participación de 14 actores. En la puesta en escena también hay pinturas del propio Pujol y de Matthew Taylor Shaw.

«Llevamos casi tres meses trabajando sin parar, con ensayos diarios muy largos. Ha sido muy duro, pues en principio la obra tenía que estrenarse en noviembre o diciembre [el 15 de diciembre recalará en el TeatrePrincipal de Palma], pero desde la ONCE nos seleccionaron para representarla en Almagro. Fue algo muy repentino, pero no podíamos decir que no al Festival, pues es una experiencia fantástica para todos. A penas unos días antes habrán actuado allí Núria Espert o Lluís Homar, entre otros grandes nombres», reconoce Pujol. Por otra parte, uno de los aspectos más complejos de este proyecto, tal y como señala el codirector, es que «de los catorce actores, doce son ciegos o tienen graves problemas visuales». Asimismo, el hecho de que la obra sea en verso, también es un elemento que puede hacer más difícil su interpretación.

Trayectoria. Bernat Pujol dirige Sa Boira, fundado en 1987 y formado en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual, afiliados a la ONCE. Además, se encarga también de dirigir el ‘Via Crucis’ y ‘L’Adoració dels Tres Reis d’Orient’ –este último junto a Fiol–. Foto:J.MOREY

Diferente

«Es una obra muy diferente a las que hemos hecho en Sa Boira y, además, la mayoría no estaban acostumbrados a este tipo de lenguaje. Al ser la primera vez que se enfrentaban a un texto así, muchos tendían casi a cantar el texto, pero lo que teníamos que conseguir era que tuviera un tono lo más natural posible», razona. En este sentido, cuenta, «fue de gran ayuda la implicación de Ignacio García [director del Festival Almagro], quien nos impartió una clase magistral en la que nos comentaba algunos detalles que podíamos mejorar». El equipo de Sa Boira parte hoy a Almagro (Ciudad Real) y hasta mañana, pocas horas antes del estreno, que se celebrará a las 20.00 horas, no podrán ensayar in situ, con todos los elementos de la escenografía y de vestuario, que se encuentran allí desde hace unos días.

Con el cartel de entradas agotadas, el grupo encara con ilusión esta cita tan especial. «A los actores les digo que se concentren, que recuerden todo el trabajo que han hecho para llegar hasta aquí y que tienen que conseguir que el público lo note y lo disfrute. Y ellos también tienen que intentar disfrutarlo», señala Pujol. ¡Y mucha mierda!, como se suele decir en un estreno de teatro.