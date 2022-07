La estafa del concierto de Maluma: las voces de los afectados

La noticia de la cancelación del concierto de Maluma en Palma ha sentado como un jarro de agua fría. Decenas de afectados se han encontrado sin respuestas tras haber pagado ingentes cantidades de dinero por un concierto del que, de momento, nada se sabe. Tal y como ha informado en exclusiva este periódico, ni la organización del evento sabe nada, ni funciona el código QR, ni las autoridades de Palma tienen constancia de la cita, anunciada para este domingo, 17 de julio, en la Plaza de Toros. Entre los que han comprado entradas, indignación y desamparo ante la absoluta falta de información: «Nadie sabe nada, nadie te dice nada». Muchos han pagado centenares de euros y ahora no saben qué hacer ni a quién recurrir.

Recientemente Natalia Q.M., de Menorca, acudió con su hija a un concierto de la gira de Maluma y Papi Juancho en París. Quedaron encantadas y con ganas de más, por lo que, cuando vieron anunciado el concierto en Mallorca, no se lo pensaron dos veces. Reservó las entradas, el hotel, los billetes de barco y pidió vacaciones en el trabajo. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, comenzó a sospechar al ver un número excesivo de ofertas a pocos días del concierto: «ofrecían 2 x 1, con entradas a 50 euros. También me extrañó que dejasen de vender pases de Meet and Greet. No se podían haber acabado tan rápido».

Sospechas

Los temores se confirmaron cuando el 26 de junio el concierto de Mallorca dejó de aparecer en la web oficial del cantante. Camila Astudillo, presidenta del club de fans de Maluma en España, que iba a acudir junto a Natalia al concierto de Mallorca, recurrió a sus fuentes de Royalty -el equipo que trabaja con el cantante colombiano-: «Me dijeron que hacía ya una semana que se había cancelado y que ellos se desligaban totalmente de la promotora».

Israel C.Q, uno de los hijos de Natalia, triste al quedarse sin concierto.

Las hermanas Miriam y Verónica Robles Jiménez, residentes Mallorca, tenían que acudir al concierto de Maluma cancelado en junio del año pasado. «Al haber rebrotes de COVID, nos dieron la opción de reembolso o una entrada para el siguiente año», cuenta Miriam. Eligieron lo segundo, pero a pocos días de la nueva fecha, no tenían comunicaciones. Veían enormes descuentos en la página web, que les hizo pensar «que habrían vendido muy pocas, al celebrarse el mismo día que el Reggaeton Beach Festival», explica su hermana. Las alarmas se encendieron cuando en una publicación en redes del cantante, en la que anunciaba todas las fechas de su gira por Europa, no aparecía Mallorca. «Nos tranquilizamos cuando vimos un vídeo publicitario en Instagram. Salía Maluma y decía que nos esperaba en Mallorca. Pero nos dimos cuenta después de que el mismo vídeo se usaba para promocionar conciertos en otras localidades. Parecía un montaje», apunta Verónica Robles. El 28 de junio vieron que las entradas en la web Festicket estaban bloqueadas. «Era imposible que las hubiesen vendido todas cuando dos días antes estaban haciendo promociones».

Las entradas de Miriam y Verónica del concierto cancelado del año pasado.

Melvi Rojas, de Artà, iba a acudir al concierto con siete de sus primos. Todos ellos, fans de Maluma, vieron en una comida familiar una oferta de 2 x 1 en internet y aprovecharon la ocasión. Compraron ocho entradas -350 euros- a través del portal Festicket. Este lunes a las 16h la tarde Melvi recibió en correo electrónico la confirmación de las entradas, pero pocos minutos después uno de sus primos le enviaba la noticia de Ultima Hora en la que se advertía de la cancelación. «Nosotros no vimos nada raro. Nos hemos llevado una sorpresa, pero de las malas», asegura.

Melvi Rojas, con la entrada que le ha llegado este lunes, ya impresa y lista para ir al concierto.

¿Y ahora qué?

Ante los crecientes rumores en redes sociales de los últimos días, muchos afectados han intentado ponerse en contacto con la principal página en la que compraron las entradas. «Nadie sabe nada, nadie te dice nada», critica Natalia Q. M. En la web de Festicket no tienen teléfono donde llamar y solo disponen de un formulario de contacto. «Hemos enviado el cuestionario, pero nos responden con un correo automático en inglés», explica la misma.

Melvi Rojas se mantiene cauta tras la sorpresa repentina de la cancelación del concierto: «No sabemos si se ha cancelado o si es un error de la página. Vamos a esperar a ver qué pasa». Por contra, ante la certeza de que no se va a celebrar, Natalia va a reclamar los 496 € a través de su banco como servicio no prestado, es decir, de la misma forma que se tramita una estafa. Le han avisado de que el proceso tarda y la página web de venta de entradas impone un coste de 45 € por gastos de gestión. «Esto, según mi punto de vista, es una mala actuación por parte de la promotora. Parece que se está aprovechando de la situación, sin informar de nada», apunta la presidenta del club de fans de Maluma en España.