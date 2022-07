A falta de pocos días para la celebración del esperado concierto de la estrella de la música latina Maluma en la plaza de toros de Palma, previsto para este domingo 17 de julio, los seguidores del cantante están alertando en las redes sociales de una posible «estafa».

Según algunas personas que han comprado la entrada, y que este diario ha podido corroborar, la organización del evento ha dejado de promocionar el concierto, el código QR de las entradas ya pagadas no se ha activado -los tickets tenían que estar activos antes del 11 de julio- y en la web oficial del cantante no aparece esta actuación en Ciutat.

En este sentido, según varias fuentes consultadas por este periódico, ni la Policía Nacional ni el Ajuntament de Palma tienen constancia de que este domingo 17 se vaya a celebrar el concierto de Maluma en el Coliseo Balear. El temor a una «posible estafa» es cada vez mayor y, por esa razón, varias de estas personas se han puesto en contacto vía email, tanto con la organización como con el servicio de venta de entradas oficial del evento, «pero no hemos tenido respuesta desde hace ya varios días». Tanto es así, que muchos de ellos van a denunciar estos hechos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a Consumo.

De hecho, en los perfiles de Instagram y Facebook del concierto (bajo el nombre de Maluma Mallorca), se pueden leer numerosos comentarios de personas que han comprado la entrada para el concierto y ahora se sienten desamparadas y «desesperadas», pues «la organización no nos responde y no se ha hecho anuncio oficial alguno», cuenta uno de ellos, «estamos desesperados y no sabemos que hacer». El coste de las entradas varia según el caso, algunos las adquirieron a un precio de 88 euros, mientras que otros disfrutaron de ofertas 2x1 a un precio de 101 euros.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la organización del concierto de Maluma en Palma, aunque sin respuesta por la otra parte.