Foners, una odissea talaiòtica muestra cómo era su existencia y su relación con la naturaleza; cómo era la sociedad, pero sobre todo describe las aventuras y las relaciones amorosas. Este es el punto de partida de la nueva obra de teatro del director Rafel Brunet producida por Unnànima que se estrenará el próximo fin de semana, del 15 al 17 de julio, en ses Païsses, de Artà. Brunet confiesa que «es una creación contemporánea de vanguardia que pretende dar a conocer esta figura histórica balear, que es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial». Asimismo, revela que «hacer un proyecto de este calibre lleva mucho trabajo en cuanto a la investigación y búsqueda de información acerca de ese contexto histórico».

Sin embargo, este no es el primer trabajo de temática histórica que lleva a cabo Brunet, puesto que hace ocho años ya estrenó Xuetes... vides marcades per un llinatge. Ahora, con esta nueva representación, espera que otros artistas tomen la iniciativa de tratar estas cuestiones. La trama cuenta la historia de amor entre dos jóvenes de diferentes clases sociales. Tam es un baleárico que se une a los piratas y Laia una hechicera acogida por los dioses. Él tendrá que ser sacrificado para evitar la desaparición de su pueblo. La función mezcla la palabra con la danza para poder expresar e interpretar este relato. Algunas escenas cuentan con una narración en voz en off con el objetivo de que el espectador no se confunda ni se pierda, tal y como apunta Brunet. Sin embargo, el director y también actor afirma que esa intervención no perjudica el dinamismo de la pieza.

La iluminación es un elemento clave para esta propuesta escénica.

Un valor añadido es que la puesta en escena hace que el público se introduzca dentro de la obra. Así, por ejemplo, uno de los elementos principales es un talayot, construido artesanalmente a propósito de la función y que tiene varias funciones en la representación. Todo el vestuario y la escenografía está creado exclusivamente para esta producción por diseñadores los mallorquines Neus Alfaro y Pedrito Guerrero. De hecho, han aprovechado la ocasión para sacar una colección inspirada en la obra. Paralelamente, la iluminación juega un papel importante con una propuesta innovadora en la que los propios actores son los que llevan el foco para conseguir centrar la atención en ciertos puntos.

La pieza conmemora la llegada de los romanos entre el 123 y el 121 aC y recorrerá varios escenarios de la Isla como Son Serra de Marina (28 de julio) o en el santuario de Son Corró, en Costitx (3 de septiembre). El objetivo es que llegue a lugares donde vivían estos antepasados y, de esta forma, poder poner en contexto al espectador y sienta que forma parte del espectáculo.