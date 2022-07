Después del Mallorca Live Festival tan intenso y a escasos días del Mallorca Live Summer -que arranca el 21 de julio con Sebastián Yatra-, la organización avanza la programación de la nueva edición de las Mallorca Live Nights. El ciclo de conciertos de otoño-invierno organizado por Mallorca Live acogerá en la Sala Es Gremi de Palma a algunos de los artistas más representativos del panorama actual. El ciclo comenzará con Babasónicos (10 septiembre), al que seguirán las actuaciones de Delaporte (21 octubre), Depedro (22 octubre), Quique González (26 noviembre) y Baiuca (17 diciembre). El nuevo año comenzará con las actuaciones de Rufus T. Firefly (7 enero), Alice Wonder (28 enero) y terminará el ciclo con el concierto de Morgan (25 de febrero).

Los conciertos de Quique González y Morgan incluidos originalmente dentro del Mallorca Live Summer cambian su fecha de celebración y se incluyen ahora dentro ciclo en la Sala Es Gremi. Los seguidores que hubieran comprado entradas para las dos fechas de verano recibirán la devolución íntegra de su importe de manera automática en un plazo máximo de 30 días. Todas las entradas para los conciertos de Mallorca Live Nights ya están disponibles desde 20€ más gastos de gestión en la web del festival www.mallorcalivemusic.com y en la ticketera oficial See Tickets. Mallorca Live Nights cuenta con el patrocinio de Estrella Damm, Innside by Meliá, GNV, Air Europa y See Tickets.

Babasónicos

Es una de las bandas más prolíficas de la escena rock de Latinoamérica. Durante más de dos décadas, se han encargado de desestabilizar el rock argentino desde el mismísimo corazón de la bestia. Pocas bandas han logrado que unas canciones tan incorrectas se hayan convertido en éxitos de la radio y que estadios enteros por toda Latinoamérica canten verdaderos disparates como si se trataran de dulces e inofensivas canciones pop. El conjunto ya estuvo en el Mallorca Live Festival 2019 y repetirán en septiembre, cuando la banda argentina inaugure la nueva edición de Mallorca Live Nights. Con 13 discos editados y más de 23 giras constantes por toda Latinoamérica, la búsqueda continúa con Trinchera, su nuevo álbum.

Delaporte

Este dúo italo-español no ha dejado de hacer bailar desde Como Anoche (2019), su carta de presentación en forma de descarga de pop electrónico. Desde entonces, Sandra Delaporte y Sergio Salvi han seguido buscando nuevas vías e investigado otras temáticas sin descanso. En 2020 sorprendieron con Las Montañas, una oda a la libertad y la superación y en este año la sorpresa ha sido doble. Por un lado con Titanas, una revisión de canciones de su anterior trabajo en compañía de Amaral, Belako, Zahara y Rigoberta Bandini, entre otras voces femeninas. Por otro, en un nuevo giro, sus sentimientos más urgentes se han reunido en el EP Abril y el corto Abril: Hasta quedarnos rotos.

Depedro

El proyecto musical de Jairo Zavala, iniciado en 2008 con su primer disco homónimo, grabado con la banda estadounidense Calexico en Tucson (Arizona), continúa con el lanzamiento de su primer álbum en vivo, Antes de que anochezca (2022). Tras su paso por Mallorca Live Summer 2021, Depedro vuelve a la Isla y llevará a Es Gremi unas canciones que le han llevado a los cinco continentes, con giras por todo el continente americano (Estados Unidos, México, Argentina, Centroamérica, Brasil), Australia, Nueva Zelanda, China, África y también por europa.

Baiuca

Llevará su particular visión de la música de su tierra a Mallorca con su nuevo trabajo, Embruxo (2021). El álbum, en el que han colaborado Rodrigo Cuevas y el grupo folclórico gallego Lilaina, ha captado la atención de medios musicales de todos los idiomas. Un directo muy especial en el que conviven tradición y futuro y que ha presentado en Marruecos, Reino Unido, Italia, Francia, Sudáfrica y Colombia, entre otros países. Toda una experiencia.

Rufus T. Firefly

La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro es ya considerada de culto dentro del panorama independiente de nuestro país y, después de visitar por primera vez y conquistar al público de Mallorca Live Festival, llevarán a Es Gremi su último trabajo, El Largo Mañana. Con más de 10 años de carrera a sus espaldas, fue con la publicación en 2017 del disco Magnolia –un alegato en defensa del arte, el amor y la naturaleza– cuando el grupo dio el merecido gran salto.

Rufus T. Firefly, una de las estrellas del Mallorca Live Nights.

Gracias a su energía y un sonido sofisticado que se traduce en unos mágicos directos que celebran el rock y la psicodelia, Rufus T. Firefly cerró una extensa gira por España –y visitas a México y Chile– con un concierto muy especial en La Riviera de Madrid, con las entradas agotadas desde meses antes. En 2021, el grupo se arriesgó de nuevo y ofreció algunos conciertos presentando El Largo Mañana antes de la salida del disco.

Alice Wonder

«Es el claro ejemplo de la llegada de un cambio generacional musical», afirman desde la organización en una nota. Con apenas 24 años, la artista y compositora ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos. Una energía precoz que pasará por Es Gremi el año que viene para presentar su nuevo trabajo, Que Se Joda Todo Lo Demás (2022).

Con 18 años, las redes sociales fueron el trampolín para dar el pistoletazo de salida a todo lo que iba suceder posteriormente. Su EP debut Take off acumuló millones de reproducciones, seguido de Firekid, su primer disco, en el que la precocidad musical de la artista brilló más que nunca, llegando a hacer sold out en muchas ciudades de la geografía española. Su gran potencial la llevó a hacer colaboraciones con artistas nacionales de renombre como Xoel López, Guillermo Galván y Rayden e internacionales como David Fonseca.

Morgan

Se ha convertido en una de las bandas más queridas por el público y la crítica de los últimos años. «Nos han enganchado con su buen gusto para interpretar el rock americano, el soul y el R&B y un directo de 10 que no podía faltar en nuestro ciclo Mallorca Live Nights», subrayan. Morgan visitará la Isla para presentarnos su último trabajo, The River and the Stone (2021). Fue hace una década cuando Carolina de Juan (voz y piano), le enseñó sus canciones a sus futuros compañeros de Morgan. Con su debut, North (2015), empezaron a tocar y no han parado desde entonces. Luego vino Air (2018) para confirmar que estábamos ante una banda muy especial. Este disco les otorgó cinco Premios de la Música Independiente (MIN), dobletes en el Teatro Circo Price y La Riviera de Madrid y el aforo completo para su concierto de Reyes de 2020 en el Teatro Real. "En Es Gremi veremos qué han preparado Nina, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess para The River Tour», concluyen.