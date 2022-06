El festival Out! se despide con la entrega de premios

La mallorquina Chantal Mohie, con Desde Cero, en la categoría de ficción nacional; Xavier Seron, con la cinta belga Squish, en la de ficción internacional; y Miquel Missé y Aitor Aguirre, con Se receta silencio, en documental, son los tres cortometrajes que han ganado los premios Out!, votados por el público, en la que ha sido la quinta edición de Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears. Durante la última semana, CineCiutat ha sido el escenario donde se han podido ver en el marco del festival los 22 cortometrajes seleccionados a competición de los 114 que se presentaron en al certamen, además de diez largometrajes.

Estos tres cortometrajes y otros se podrán ver en el Out! en Ruta, que arranca este domingo 19 de junio y se proyectarán, a las 20.00, en el Auditori de Porreres; y en la Casa de Cultura de Puigpunyent, el 1 de julio a la misma hora. Organizado por la asociación cultural Mèdit, esta edición del festival Out! ha recibido un afluencia de público de casi 700 personas y ha contado con la presencia de cineastas de renombre internacional, como Henrika Kull, que ha presentado su segundo largometraje Glück (Bliss) (Alemania, 2021); o Adam Kalderon, autor de The Swimmer (Israel, 2021), que ha destacado «la importancia de certámenes como el Out!», porque «aunque el cine LGBTI tiene cada vez mejor acogida entre el público, sigue siendo difícil la distribución de este tipo de películas».

Por su parte, el director del Out!, Jaume Fiol, ha afirmado que «la apuesta del Out! por la educación en igualdad para avanzar en la integración social del colectivo LGTBI y para dar visibilidad a películas en las que aparecen personajes LGTBI, abordados desde diferentes ángulos o manifestaciones y que expresan un desarrollo o evolución de la mirada hacia al hecho de la diversidad sexual, afectiva y familiar». Durante la última semana, la muestra ha proyectado 32 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, procedentes de ocho países. Ha clausurado el festival la película Camila saldrá esta noche (Argentina, 2021), de Inés Barrionuevo, un relato intergeneracional con el proceso de maduración de Camila como epicentro.