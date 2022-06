A las puertas del verano empiezan a desembarcar en las distintas plataformas de streaming un buen ramillete de series, estrenos y nuevas temporadas de títulos ya consolidados, para amenizar estos días. Ya el mes pasado llegaron títulos muy esperados, pero las producciones no paran y cada mes se preparan propuesta muy apetecibles para que la diversión no decaiga. Junio no defrauda y viene cargado de esperadas continuaciones, aunque no falta alguna que otro potente estreno. Superhéroes, intriga, drama, política, comedia, ciencia ficción...todo un amplio abanico de géneros a elegir para todos los gustos y amenizar la llegada del verano a la espera que lo que está por llegar en julio. A ver cuantas cumplen las expectativas y logran consolidarse.

Borgen (2 de junio. Netflix. Temporada 4) Una de las primeras en llegar ha sido este exitoso drama político. Después de años de espera se estrena esta cuarta entrega que bajo el subtítulo de 'Power & Glory' que continúa siguiendo a Birgitte Nyborg en su escalada en el gobierno de Dinamarca. Borgen es el nombre común con el que se conoce el castillo de Christiansborg donde se encuentran los tres poderes del estado danés: el parlamento, la oficina del Primer Ministro y la Corte Suprema. The Boys ( 3 de junio. Amazon Prime. Temporada 3) Regresa uno de los títulos más gamberros y políticamente incorrectos del panorama 'seriéfilo'. Un grupo de humanos liderados por Carnicero harán frente a los superhéroes que abusan de su fama y poder. Una propuesta que se supera en cada episodio, con escenas impactantes y un ácido humor negro. Ideal para aquellos que no les gusta el género de los superhéroes...y para los que les gusta también. Ms. Marvel (8 de junio. Disney +. Estreno) No hay mes que no falte un título de la factoría Marvel. Tras el Caballero Luna ahora le toca el turno de dar el salto de las viñetas a la pantalla a Kamala Khan, una adolescente musulmana estadounidense gran fan de los superhéroes y sobre todo de la Capitana Marvel. La joven descubrirá que posee unos dones especiales que lo cambiarán todo. Una interesante y fresca propuesta de tono juvenil que promete momentos de diversión. Peaky Blinders (10 de junio. Temporada 6. Netflix) Sexta y última entrega de esta serie de gangsters, protagonizada por Cillian Murphy, ambientada en la Inglaterra de después de la I Guerra Mundial y que está. Una serie que ha ido sumando adeptos con una propuesta cruda y directa y que no deja indiferente e invita a seguir episodio tras episodio que culminan este mes con sus seis últimos capítulos. Para toda la humanidad (10 de junio.Temporada 3. Apple TV +) Prosigue una de las mejores series de ciencia ficción del momento. Una distopía ideada por Ronald D Moore, creador de Battlestar Galáctica y Outlander, en la que se explora lo que habría ocurrido si la carrera espacial mundial nunca hubiera terminado y la Unión Soviética lograra superar a Estados Unidos como el primer país en poner a un hombre en la Luna. En esta nueva entrega Marte es el objetivo. Sin límites(10 de junio. Estreno. Amazon Prime) En agosto de 1519, capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes, 239 marineros partieron desde Sevilla rumbo a las Indias. Tres años más tarde, solo 18 marinos famélicos y enfermos regresaron en la única nave que resistió el viaje, liderados por el marino español Juan Sebastián Elcano. Habían completado la vuelta al mundo. Rodrigo Santoro y Álvaro Morte interpretan a Magallanes y Elcano, respectivamente, en esta serie de RTVE y Prime Video que cuenta la primera vuelta al mundo coincidiendo con la celebración del quinto centenario de la expedición. Sanditon (21 de junio. Temporada 2. Cosmo) Drama histórico basado en la última novela inacabada de Jane Austen que sufrió los efectos negativos de los parones producidos en las series durante la pandemia, pero las presiones de los numerosos fans han logrado el estreno de esta segunda temporada. Sanditon es el nombre de un antiguo pueblo de pescadores que se está transformando en un balneario de moda. Allí se encuentra Charlotte Heywood, una mujer liberal y moderna para la época y también muy impulsiva que desea reinventarse. La trama da un giro cuando salen a la luz las agendas ocultas de los personajes, cuya fortuna dependen del éxito comercial de Sanditon. The Umbrella Academy (22 de junio. Temporada3. Netflix) Basada en el cómic de Gerard Way, sigue a los miembros de una familia disfuncional de superhéroes llamada Umbrella Academy, quienes trabajan juntos mientras enfrentan muchos conflictos debido a sus personalidades y habilidades divergentes. Superhéroes atípicos, mucha fantasía en una original propuesta con la diversión asegurada a base de acción y imágenes impactantes. La casa de papel: Corea (24 de junio. Estreno. Netflix) Remake coreano para Netflix de la exitosa La casa de papel. Una apuesta arriesgada que puede encantar a los fans de la original o crear rechazo. Habrá que ver que aporta de novedoso esta versión a la coreana que se sitúa en un momento en el que Corea del Norte y Corea del Sur están al borde de una reunificación pacífica después de casi 80 años de división. Mientras que las naciones se preparan para imprimir una nueva moneda común, unos atracadores planean un gran golpe. El hombre contra la abeja (24 de junio. Estreno. Netflix) También habrá margen para la comedia. En esta propuesta de la mano de Rowan Atkinson (Mr. Bean) que interpreta a un padre algo torpe que consigue trabajo como cuidador de casas. Uno de sus primeros encargos es ocuparse de una lujosa mansión. Todo parece ir bien hasta que aparece una abeja que provocará el caos. Westworld (27 de junio. Temporada 4. HBO) Un parque de atracciones futurista y controlado por alta tecnología. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana, y gracias a ellos los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos y vivir cualquier tipo de aventura o fantasía, por muy oscura o peligrosa que sea, sabiendo que los robots no les harán daño. La rompedora serie basada en la película ‘Almas de metal’ llega a su cuarto acto tras desinflarse un poco tras su impactante primera temporada. Veremos si regresa con fuerzas renovadas. Solo asesinatos en el edificio (28 de junio. Temporada 2. Disney +) Una de las sorpresas de 2021 regresa para desenredar el misterioso final de la temporada anterior. Fresca, divertida e intrigante esta serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez regresa con su singular estética y sus espacios neoyorquinos para deleite del telespectador. Una delicia por descubrir si todavía no la conoces.