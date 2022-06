Mallorca volverá a vibrar este verano 2022. La isla acoge estos meses de calor más de una veintena de concierto con artistas nacionales e internacionales. Los altavoces de los numerosísimos eventos musicales harán que esa vibración se note más que nunca. Tanto es así que hacía años que ya no se recordaba un verano tan movido en lo que se refiere a actividad musical. En los próximos meses habrá conciertos en Mallorca para todos los gustos: pop, rock, folk, canción de autor, indie, jazz, reggae.

Sin duda, una de las citas más destacadas será el concierto de Rosalía, la catalana recalará por primera vez en la Isla, donde ya la esperan miles de fans a ritmo de su Motomami. Además, también se subirán a los escenarios mallorquines otros artistas destacados de la talla de Maluna, Marc Anthony, Lola Indigo, MUSE, entre muchos otros. A continuación, te detallamos las citas musicales más importantes, y que no te puedes perder, para los meses de junio, julio y agosto:

Conciertos en junio

Mallorca Live Festival

El festival de música regresa en 2022 a su formato original para que puedas seguir bailando y disfrutando con los mejores directos nacionales e internacionales del momento. La séptima edición del Mallorca Live Festival se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio en el Antiguo Aquapark de Calvià donde actuarán artistas como Christina Aguilera, C. Tangana, Muse, Kase.O, Justice, Metronomy, entre otros. Las entradas tienen un precio de entre 64,90 y 309 euros, según si se compra el bono o la entrada para tan solo un día.

Marc Anthony

Marc Anthony, el artista de salsa que más discos ha vendido a nivel mundial, actuará este verano en el recinto de Mallorca Live Festival, el Antiguo Aquapark de Calvià, el 27 de junio, en el que será su primer concierto en Baleares. La gira, que en un primer momento se anunció en 2020 como Opus Tour, más tarde como World Tour, y que posteriormente tuvo que ser aplazada, cambia a Pa'lla voy Tour, nombre de su último disco recién publicado. El precio de las entradas es a partir de 65 euros + gastos de gestión.

Conciertos en julio

Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira: El vicio de cantar 1965-2022. Con este tour, el reconocido cantautor se despide personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo. Serrat ha visitado de forma habitual en todas sus giras la Isla, y este concierto, tal y como avanzó este diario, no podía faltar en la programación. El concierto en Palma será en el recinto de Son Fusteret el día 3 de julio, a las 22.00 horas, con apertura de puertas a las 20.30. Las entradas tienen un precio de entre 66 y 98 euros.

Fito & Fitipaldis

El 15 de julio Fito & Fitipaldis aterrizan en Mallorca con su gira Cada vez cadáver en Son Fusteret a las 22.30 horas, con un precio de 39,60 euros por entrada. Los fans de la banda podrán disfrutar del nuevo LP de Fito & Fitipaldis, Cada vez cadáver, publicado el pasado 24 de septiembre y que ya está considerada una de las entregas más honestas del grupo.

Malú

Malú presentará su último trabajo, Mill batallas, el próximo 16 de julio de 2022 en Son Fusteret. No será la primera vez que la artista visite Mallorca con sus canciones. En uno de sus últimos conciertos, en el año 2014, la cantante logró colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en la plaza de toros de Palma, congregando a más de 10.000 personas y alzándose como el concierto de aquel año. Los precios de las entradas van entre 25 y 80 euros.

Reggaeton Beach Festival 2022

El festival de reggaeton se celebrará en Inca el 16 y 17 de julio con artistas internacionales. Un evento en el que, además de disfrutar de la música, habrá otro tipo de actividades como piscina, clases de baile o foodtrucks. Las entradas pueden adquirirse desde 65 hasta 200 euros para ambos días.

Maluma

Se trata de la primera actuación de la estrella de la música latina en la Isla, donde debutará el próximo 17 de julio en la Plaza de Toros de Palma. Se trata de una de las paradas seleccionadas de la gira mundial Papi Juancho. Las entradas para este gran espectáculo ya se han puesto a la venta a través de la web del artista y su precio va desde los 77 euros a los 550 euros si se trata de una mesa VIP.

Camilo

El cantautor y productor colombiano Camilo, considerado uno de los mayores exponentes del nuevo pop, regresará este 2022 a Mallorca tras triunfar este pasado verano con su concierto en Palma. La cita será el 19 de julio, en Son Fusteret. Camilo aterrizará en la Isla con su amplio y conocido repertorio, como sus últimos sencillos o su segundo álbum, Mis manos (Sony Music), que incluye los éxitos mundiales Vida de rico (cuatro veces platino en España, número uno en radio), Bebé (doble disco de platino), Ropa cara (disco de platino) y Machu Pichu (disco de platino). Las entradas pueden adquirirse por entre 43 y 98 euros.

Estopa

Estopa, la banda formada por los hermanos Jose Muñoz y David Muñoz, vuelve a la Isla cinco años después de haber deleitado a sus fans con su entonces single Pastillas para dormir. Será el 23 de julio, en Son Fusteret con su nueva gira, Fuego, con la que celebran sus 20 años de carrera musical.

Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra actuará el 21 de julio en el antiguo recinto del Aquapark de Calvià dentro del ciclo de conciertos estivales del Mallorca Live Summer. Lo hará para presentar su nuevo trabajo, Dharma, que fue número uno en ventas en la semana de su publicación. El precio es de entre 42 y 55 euros + gastos de gestión.

Canet Rock

El festival de rock y pop catalán se celebrará el próximo 23 de julio en Alcúdia a las 16.00 horas. Actuarán grupos como Zoo, La Pegatina, Pèl de Gall, Xanguito, MDMAR, Oques Grasses, O·ERRA, Els Catarres, Stay Homas, Buhos, Suu y Anegats. Las entradas tienen un precio de ente 20 y 40 euros.

Coque Malla

Coque Malla recala para hacer un repaso a su carrera con El Austronauta Gigante, su último disco.El cantante visitará Mallorca el 24 de julio a las 22.00 horas en el antiguo Aquapark de Calvià con el Mallorca Live Summer. El precio de las entradas ronda los 32 y 40 euros + gastos de gestión.

Bunbury

Con una gira que homenajea su carrera musical de 35 años, Bunbury llega al Mallorca Live Summer el próximo 30 de julio a las 22.00 horas en el antiguo Aquapark de Calvià. Las entradas tienen un precio de entre 49 y 70 euros + gastos de gestión.

Conciertos en agosto

Rosalía

Los fans mallorquines de Rosalía están de enhorabuena. La cantante catalana anunció este lunes las fechas de su Motomami World Tour, que recalará en el recinto de Son Fusteret de Palma el 1 de agosto. Las entradas ya están a la venta a través de la página web de Ticket Master. Las generales tienen un precio de entre 74 y 91 euros. En cuanto a las entradas VIP, hay dos tipos que se venden por un precio de entre 238 y 397 euros. Se podrá adquirir el Premium Seat VIP Package por 238 euros, incluidos gastos de gestión.

Dani Martín

El ex vocalista de El Canto del Loco vuelve a la isla el 12 de agosto a las 22.00 horas en el antiguo Aquapark de Calvià con la gira Qué caro es el tiempo para presentar No, no vuelve su último trabajo en el repasa algunos de los temas más importantes de El Canto del Loco. Las entradas tienen un precio de entre 38 y 53 euros.

Leiva

Leiva regresa a los escenarios mallorquines el 25 de agosto al Antiguo Aquaperk de Calviá a las 22.00 horas para presentar su disco Cuando te muerdes el labio donde colabora con 14 artistas hispanos. Las entradas pueden adquirirse por entre 41 y 57 euros.

Mägo de Oz

Mago de Oz vuelve a Mallorca para presentar su gira Al Abordaje. La cita será el próximo 11 de julio a las 22.00 horas cuando se subirán al escenario del Mallorca Live Festival en el antiguo Aquapark de Calvià. Las entradas tienen un precio de entre 35 y 45 euros + gastos de gestión.

Lola Indigo

Tras su paso por la academia de Operación Triunfo, Lola Índigo se ha consolidado en el panorama musical. La artista volverá a visitar Mallorca este verano con La Niña, el 27 de agosto a las 22.00 horas. El precio de las entradas es de 34 y 50 euros + gastos de gestión.

Manolo García

El próximo 18 de agosto a las 22.00 horas, Manolo García actuará en Son Fusteret para presentar en directo el doble disco que estrena esta primavera: Mi vida en Marte y Desatinos desplumados. El artista es todo un habitual de los veranos en la Isla.