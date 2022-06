La escritora y periodista Violeta Serrano (León, 1988) presenta este viernes 3 de junio en Palma su nuevo libro, Flores en la basura. Un relato personal de la generación perdida (Editorial Ariel). Será a las 18.30 horas en la librería La Salina, en el barrio de Santa Catalina (Bayarte, 21a). «Es un libro que nos habla directamente a muchos de esta generación que ronda los treinta, sobreformados para las necesidades del mercado de trabajo, y constantemente luchando contra la precariedad, la inestabilidad y la falta de expectativas de evolución a nivel laboral», detallan desde la librería en redes sociales.

Desde la editorial explican que se trata del análisis de una joven que emigró en los años más duros de la última crisis económica y que vuelve a España, donde repasa todo lo que dejó atrás pero con nuevos ojos. «Violeta Serrano es una mujer que pertenece a esa generación nacida a fines de los ochenta, que parecía tenerlo todo: democracia consolidada, estado de bienestar asegurado y un colchón europeo que parecía eterno. Pero algo se rompió, las certezas volaron por el aire y de aquellos escombros nacieron estas frustraciones. Esta obra es, en definitiva, un viaje a las entrañas de una generación de la que muchos hablan pero pocos entienden. Un ejercicio de honestidad intelectual donde la autora se mira al espejo no para adularse, sino para meterse en el barro de su tiempo y hacerse preguntas incómodas que pocos se atreven a responder. Le habla a sus pares, a millones de personas repartidas por el mundo que rondan los treinta años, hiperformadas y que no quieren resignarse a la precariedad perpetua. Pero también echa la vista atrás y recupera el valor de nuestros padres y abuelos como antídotos para la desesperanza. Un libro cargado de futuro desde la generación que no pudo imaginar un mañana», detallan desde Ariel.

Violeta Serrano es coordinadora del Máster en Edición y Gestión Editorial de la Universidad Internacional de Valencia, donde también ejerce como docente de creación literaria. Es creadora y directora de los posgrados de Escrituras: Creatividad y Comunicación, y Literatura y Discurso Político, ambos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Argentina. Ha recibido varios premios de poesía y el Juan Andrés García de periodismo. Es fundadora de continuidaddeloslibros.com, declarada sitio de interés cultural por la Ciudad de Buenos Aires. Ha colaborado con diversos medios internacionales y es autora del ensayo Poder migrante, publicado por Ariel, y de los poemarios Camino de ida y Antes del fuego.