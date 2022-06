Se preveía como todo un acontecimiento, musical y social, y así fue. Los Rolling Stones encendieron el escenario dispuesto para ellos en el Wanda Metropolitano de Madrid, donde cerca de 54.000 personas ratificaron la inmortalidad de estas leyendas del rock and roll. Entre esas miles y miles de personas figuraban muchos mallorquines, que no quisieron dejar escapar la oportunidad de estar cara a cara ante estos legendarios artistas. Una experiencia «única e irrepetible», algo «muy grande, ha sido una locura», tal y como compartieron ayer algunos de ellos con este periódico.

Y es que, en este inicio de su gira de celebración de sus 60 años de carrera, por eso el título de Sixty para este tour, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood demostraron que pueden seguir liderando ceremonias masivas pese al paso de los años. Entre los tres suman una media de 76 años que, si bien hay que aceptar que se notan, no les impiden desenvolverse como las estrellas que son. «Tienen la edad de mis padres y, de verdad, que no me los imagino haciendo esos movimientos de Mick Jagger», contó Jose Luis Coll, uno de esos mallorquines que volaron hasta la capital.

Jose Luis, Diego y Pau ante el escenario del Wanda Metropolitano, donde el miércoles tocaron los Rolling Stones.

Para Coll, que acudió al concierto con un grupo de amigos mallorquines –sus amigos Pau, Diego, Inés y Patricia– el concierto resultó ser «mejor de lo que me esperaba, más que nada por la edad que tienen;la puesta en escena fue espectacular y lo mejor fue el final del concierto, donde tocaron sus grandes éxitos». Canciones que forman parte ya del imaginario colectivo de varias generaciones como Start me up, (I can’t get no) Satisfaction o Miss you, entre muchas otras.

Facun Navarrete es otro de los mallorquines que asistió al evento.

Joan Trias –responsable del área de música de IB3 Ràdio–, a punto de entrar en el recinto madrileño.

Junto a Coll, otros mallorquines como Facun Navarrete o Joan Trias, responsable musical de IB3 Ràdio, también asistieron a esta fiesta de las leyendas del rock and roll. Al igual que el resto de mallorquines, Trias tenía en mente cómo resultaría el concierto «porque iba pensando cómo estarían ellos con sus edades», pero nada más lejos de la realidad. «Fue mi primera vez con los Stones y cumplieron con creces, lo de Jagger es algo bestial, es inmortal, por un momento parecía que tenía cuarenta tacos mientras bailaba con esa energía», comenta. Los Rolling Stones «sin ser yo un ferviente fan, es de esos grupos que hay que ver una vez en la vida, como U2 o AC/DC por el ambiente que se genera, una comunión entre los músicos y el público», añade Trias. Finalmente, todos ellos admiraron «el homenaje que le hicieron a su batería, Michael Watts», fallecido en agosto de 2021. Al mismo tiempo, alabaron la labor de Steve Jordan, su sustituto.