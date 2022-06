Fernando Aguayo: «Mi pasión auténtica es transmitir la belleza de la realidad y de la pintura»

La belleza de la realidad. Esa es la gran inspiración del artista cordobés Fernando Aguayo (1967) que se estrena por primera vez en Mallorca con una exposición en la galería Vanrell de Palma (Tous i Maroto, 1). La muestra, titulada Gestualismo y realidad, se inaugura este jueves 2 de junio a las 20.00 horas y podrá verse hasta el próximo 18 de julio.

Sin embargo, la obra de Aguayo no es hiperrealista ni pretende fijar la realidad fielmente en un lienzo. «Mi intención es combinar la belleza de la realidad, que es lo que me inspira, pero intento combinarla con la belleza de la mancha, de la pintura. Mi pasión auténtica es conseguir que el espectador aprecie la belleza de la pintura, de esa mancha suelta, gestual. Ese gesto con el que se ha hecho el trazo. Ese gestualismo me apasiona», detalla.

Así las cosas, el artista tiene un papel de intermediario entre la realidad y el espectador, mediante la obra de arte. «El hiperrealismo se queda demasiado en la realidad, a excepción de Antonio López, que es un maestro y un pionero. Pero creo que hay que ir más allá de la realidad», destaca.

Gestualidad y realidad se nutre de piezas con paisajes sin elemento humano, pero también con cuadros protagonizados por mujeres. «Son dos caras de la misma moneda. Por una parte, está el reflejo del entorno de la Isla y, por otra, la mujer, con su fuerza y su belleza. En el fondo la filosofía es la misma: transmitir la belleza de la realidad con la gestualidad», apunta.

Y es que una parte importante de la muestra está dedicada a distintos paisajes de la Isla, con mucha presencia del mar y también de elementos de construcción, con edificios «bien integrados» en el entorno. «Vine por primera vez a Mallorca con 9 años, con mis padres, y desde que empecé a dedicarme profesionalmente a la pintura he deseado volver para pintar sus rincones. Hace uno o dos años volví y de ahí surge esta exposición, hecha a propósito para la Vanrell. Es un escaparate fantástico, en pleno centro de Palma. Me gusta mucho trabajar en base a un espacio concreto, expresamente para un sitio, así todo encaja muy bien», matiza. Aguayo reconoce que no encontró la misma Isla, ahora más abarrotada de gente y de turistas, pero en ningún caso sintió decepción. Eso sí, estas obras reflejan esa Mallorca más tranquila, sin tantas aglomeraciones.

Aguayo prefiere no desvelar los nombres concretos de los lugares que ha pintado, pues quiere dejar eso al espectador, como una especie de juego. Un juego que se genera también con el acercamiento o alejamiento del espectador frente a la obra, esté protagonizada por un paisaje o por una mujer. «Se podría decir que desprecio el detalle en beneficio de la composición. Si te aproximas, ves todos los detalles, las capas y las texturas, es decir, la pintura y la gestualidad. Si te alejas, ves la realidad, una combinación de realidad y gesto», concluye.

El horario para visitar la exposición, hasta el 18 de julio, es el siguiente: los días laborables, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30, excepto los sábados por la tarde. Para concertar una visita el interesado también puede llamar a los galeristas: Rosa Vanrell (639 621 088) y Gabriel Vanrell (609 601 501).