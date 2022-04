Sol es una joven profesora de escuela en México, responsable y dedicada al cien por cien a su trabajo. Todo cambiará cuando el tío de uno de sus alumnos llame su atención y ponga su mundo del revés. Hablamos de Mara López (Alcúdia, 1992), actriz mallorquina que triunfa en el país azteca y en América Latina con la nueva apuesta de ficción de Amazon Prime Video al otro lado del Atlántico, titulada Mi tío. Se trata del remake de la serie británica de éxito Uncle, «una comedia de situación de humor negro con mucho corazón que sigue el viaje de crecimiento personal de Andy (Eugenio Derbez), un músico aficionado desempleado que acepta a regañadientes cuidar de su joven sobrino», reza la plataforma.

«Sol es una maestra de escuela que acaba de llegar a la ciudad, no tiene demasiados amigos, no conoce a mucha gente y está todo el día rodeada de niños», cuenta López a este diario sobre su personaje en Mi tío, y prosigue:«Le encanta su profesión, pero de repente aparece Andy, el tío de Tadeo, uno de mis alumnos, y a partir de ahí empiezan a desarrollar una relación». El hilo que les unirá es «la música, mi personaje tiene un proyecto y Andy es músico, es ahí cuando se empiezan a conocer mejor y ella se siente atraída por él, hasta ese punto de locura y desmadre». Andy, en cambio, «es artista y tiene ese carácter bohemio y medio ‘loquito’», añade la actriz con un marcado acento mexicano, «llevo aquí varios años», afirma entre risas.

En su historia de amor con Andy, Sol no será la única mujer que sigue los pasos de Andy, «tiene algo así como tres amores: por un lado esta Sol, y por otro su exnovia, con la que mantenía una relación muy tóxica, y, por último, con una amiga de su pasado que reaparece en escena», narra la actriz. Precisamente, Mi tío no es el primer trabajo que Mara López hace para una importante plataforma o cadena de televisión, Herederos por accidente, y también formó parte del reparto de la segunda temporada de Luis Miguel, la famosa serie de Netflix sobre el popular cantante latino. Así, poco a poco, la mallorquina se está labrando una carrera que, de momento, no ha tocado techo ni mucho menos. Paso a paso, Mara López está dejando atrás los personajes de adolescente –como en la citada serie Herederos por accidente– y entrando en el terreno adulto, porque «aunque tenga 30 años tengo un aspecto muy juvenil», comenta. «Hace poco hice un papel de madre, que también supuso un reto, estoy empezando a interpretar papeles diferentes y más maduros», sostiene.

Cartel promocional de la serie.

Hollywood latino

La mallorquina es una de esas artistas que se decidieron a cruzar el charco para probar suerte en un mundo tan complicado como es de la interpretación, y no es la única. «Muchísima gente está viniendo a rodar a México, que se ha convertido en una especie de cumbre para producciones de cine y series, cada día se ven muchos rodajes, es como el Hollywood latino». En ese sentido, sobre si le gustaría dar el salto a la meca del cine, Hollywood, Mara López lo tiene claro:«De momento no me lo he planteado, pero no lo descarto», sentencia. ¿Y trabajar en España? «Me encantaría trabajar allí, y en Mallorca sería muy especial. Vine a México por un año y ya voy por el cuarto; se me ha pasado el tiempo volando, no me he dado cuenta. En realidad, me encantaría trabajar en cualquier país», apunta. Aun así, es inevitable que Mara López eche de menos «a la Isla, a mi familia y mis amigos, y también la comida, por supuesto», concluye.