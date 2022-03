En El principio del camino, Paco Amor y José Moriña oscilan entre la euforia y la amargura en canciones de miras amplias, con letras costumbristas exentas de maquillajes, no es este dúo esclavo de pirotecnias, tan frecuentes en músicos demagogos. Amor y Moriña han bautizado a su proyecto Corazón. Una banda de pop rock de las de toda la vida, sin posturitas de rockeros mitómanos, todo entereza, sin populismos. Grabaron su EP de debut en Mandarina Estudios de Biniamar, bajo la supervisión del prestigioso ingeniero de sonido Hay Zeelen, y este jueves 31 de marzo lo defenderán sobre el escenario de Es Gremi, a partir de las 21.00.

«Después de unos años tocando en una banda de versiones decidimos montar un dúo para crear y grabar nuestras propias composiciones», desliza Paco Amor, cincuenta por ciento de esta banda mallorquina que creó un pequeño seísmo en las redes con el lanzamiento de su primer clip. «Hoy es un sencillo pero bonito vídeo, como los de antes», explica José Moriña. Si quieren más pruebas de su poder audiovisual, echen un vistazo al videoclip de su segundo sencillo, El Invierno Más Frío.

Corazón atesora media docena de composiciones pegadizas, juguetonas, lo bastante seductoras como para captar adhesiones en cualquier recodo del país. Y aunque Amor reconoce que indirectamente podrían influenciarles artistas como The Kooks, Kasabian, Pulp, Oasis, Coque Malla, La Guardia, La Frontera o Second, entre una larga y variopinta lista, Moriña afirma que, al componer, «no pienso en grupos ni artistas que me gusten, simplemente me dejo llevar por mis sensaciones y mis pensamientos». Como resultado, puede afirmarse que su sonido «no se puede relacionar con nadie en concreto, o al menos eso pienso yo», añade Moriña. Las letras de El principio del camino bordean «temas intimistas, relaciones entre personas, hablan de amor y desamor».

De cara al futuro, les gustaría ser incluidos «en el roster de una oficina de management y poder trabajar de una manera más profesional y constante por distintas ciudades». Hoy por hoy, lamentan que en «las Islas estamos muy perjudicados a la hora de coger un avión a la Península para poder tocar, económicamente es inviable».