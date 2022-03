El conflicto entre Chris Rock y la familia Smith empezó en 2016

La de este domingo, en la gala de los Oscars 2022, no era la primera broma o burla que el cómico Chris Rock dirigía hacía la familia Smith. Sin embargo, parece que fue la gota que colmó el vaso y terminó con un bofetón de Will Smith a Chris Rock. Un golpe que a estas horas sigue resonando en redes sociales, donde sin duda ha sido el tema del día.

El ganador del Oscar a mejor actor Will Smith golpeó en la cara al presentador de la gala Chris Rock y le insultó por hacer una broma sobre la apariencia de su esposa, Jada Pinkett Smith, en la ceremonia de los Oscar del domingo. Rock bromeó con el pelo de Jada, que padece un trastorno autoinmune de alopecia, haciendo referencia a la película 'G.I. Jane', en la que la actriz Demi Moore se afeitaba la cabeza.

La agresión ha sido motivo de polémica a lo largo de este lunes. Aún así, tras la gala, Jaden Smith no dudó en respaldar a su padre tras el incidente. El debate público que se ha creado alrededor de este bofetón no tiene una fácil resolución ya que son muchos los factores que entran en juego. De todas formas, una revisión de la relación entre el cómico Chris Rock y la familia Smith puede servir para dar un poco de contexto al tema.

Era el año 2016 y la gala de los Oscars estaba marcada por las protestas de actores negros que decidieron boicotear los premios después de que ningún intérprete negro fuera nominado. Chris Rock se estrenaba como presentador oficial y durante la ceremonia lanzó algunos comentarios relativos al boicot y a la familia Smith. «¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike Lee se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ¿ella no está en una serie de televisión?. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease los calzones de Rihanna. Además, no estaba invitado», dijo Rock.

Los comentarios sobre la familia Smith no terminaron allí: «Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West», continuó.

En aquella ocasión Will Smith optó por no comentar las declaraciones, pero sí que lo hizo Jada que salió al paso de las burlas de Chris Rock: «Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante», dijo la esposa de Smith en su momento.