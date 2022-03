El artista cubano Alberto Lago expone por primera vez con una muestra individual no solo en Mallorca, donde se ha afincado, sino en Europa, donde ha colaborado anteriormente con algunos proyectos como una residencia en Montey Vallais en Suiza. El lugar escogido para este debut es la Galería Vanrell (Tous i Maroto, 1), donde Lago exhibe Tierra mítica, una recopilación de paisajes que «parten de la belleza» y, sobre todo, «la luz».

Las obras están trabajadas en torno a sentimientos alegres de amor y felicidad, algo que «es muy necesario hoy en día con el contexto que nos rodea». En sus obras, Lago combina el «realismo con la fantasía» a través de colores muy vivos y cálidos que, además, recuerdan al estilo «psicodélico», pero también «al luminismo o el tonalismo de la tradición europea». Las piezas, que cuentan con pigmentos fluorescentes, unen «el universo mágico de lo conocido con lo desconocido, aquello que no vemos a simple vista» a través de paisajes de clara inspiración balear, pero que, en el fondo, «si uno mira bien», podrá descubrir que no reconoce del todo los lugares, ya que «allí donde lo conocido convive con aquello que no conocemos es donde ocurren cosas fantásticas y maravillosas».

Sobre poder exponer por primera vez en Palma, Lago confiesa estar «muy feliz» y que «no tengo palabras» para expresar lo agradecido que se siente a Rosa Vanrell por esta oportunidad. Además, sobre la idea de coincidir con el ArtPalma Brunch, cuando se podrá ver por primera vez las lumínicas y asombrosas obras de Lago, al cubano le parece «una idea fantástica» porque le da la oportunidad «charlar con la gente», lo cual es para el pintor «otro tipo de arte», el «establecer conexiones con la gente y poder comunicarse con ellos».

Familiar

Además, si la lluvia respeta los deseos de los galeristas, «será un gran día» con un ambiente familiar en el que los paseantes podrán acercarse a la Vanrell a disfrutar de la luminosidad de la obra de Lago, un puente entre lo conocido y lo desconocido en el que «la luz es el destino» hablando de la «naturaleza extraña de esta Tierra mítica, donde existe una verdad que se mira más allá».