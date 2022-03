Concha Velasco se ha trasladado a una residencia de Madrid tan solo cinco meses después anunciar que se despedía de los escenarios. La artista ha explicado en Semana que ha tomado esta decisión en consenso con su familia: «Es lo mejor para mi». De este modo la actriz, de 82 años, puede estar atendida las 24 horas del día por profesionales y, tal y como ha manifestado, se siente feliz y cuidada en su nuevo hogar. La publicación explica que desde que comunicó su retirada Concha vivía en casa de su hijo pequeño, Paco, y fue hace un mes cuando se mudó a una residencia de mayores.

El pasado mes de septiembre Concha dijo adiós al teatro en el Bretón de los Herreros de Logroño: ««Lo único que siento es no hacer La Habitación de María más», indicó en aquel momento. Acompañada de su hijo Manuel, la artista aseguró que no dejaba la profesión, pero que lo hacía por su familia: «Mis hijos lo que no quieren es que haga teatro, porque tengo dificultades para andar y quieren que descanse del teatro. Ellos lo que no quieren es que sufra más en el teatro», indicó.

A pesar de su intención de volver a trabajar, parece que por el momento no va a ser posible. Tras hablar con sus dos hijos y con su médico, todos consideraron que la mejor opción era que se trasladase a un centro de mayores por sus problemas de movilidad. Hay que tener en cuenta que durante la pandemia la artista se rompió la cadera y el brazo e incluso tuvo que pasar por quirófano. De este modo, al estar en una residencia, podrá llevar a cabo ejercicios de rehabilitación que mejorarán su condición física.

Concha es una de las actrices más conocidas de nuestro país con una trayectoria de casi 70 años: la artista debutó en la gran pantalla en 1954 con la película La reina mora y cuatro años después protagonizó Las chicas de la Cruz Roja, un papel que la consagró como uno de los rostros del cine español. Además, fue la encargada de presentar durante una década el programa Cine de barrio en TVE, un formato que abandonó de forma voluntaria. En los últimos años se ha centrado en el teatro.