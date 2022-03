Pocos son los que no conocen la obra, la figura de Paco de Lucía, uno de los guitarristas más importantes de la historia. Sin embargo, no todos tuvieron la suerte de conocerlo en distancias cortas y, desde que murió en 2014, los interrogantes sobre detalles de su vida y su carrera no han dejado de existir. En este enigmático universo, como no podía ser de otra manera, las guitarras, sus «demonios», como él mismo las llamaba, son protagonistas. Ahora, con motivo del Festival Paco de Lucía, Can Balaguer acoge la exposición Contra les cordes. Se trata de una muestra fotográfica que reúne una cuarentena de imágenes de las guitarras del músico, con un lugar especial para las que construyó su amigo, el lutier Antonio Morales en Palma, tomadas por Tomeu Coll, Oto Marabel y la viuda del músico, Gabriela Canseco.

La fundadora y directora del festival, Soledad Bescós, ha señalado la mañana de este miércoles en rueda de prensa que el objetivo es que «las guitarras estuvieran presentes». Coll, comisario de la exposición, detalló que la intención es «dejar un documento gráfico de las guitarras que Paco de Lucía tenía en Mallorca antes de su traslado a Madrid», por lo que las «sacamos a pasear» por algunos lugares que eran especiales para Paco de Lucía, como Sant Jordi, Campos o la Serra de Tramuntana. Por su parte, el lutier Antonio Morales ha recordado su relación con De Lucía y ha asegurado que «trabajar con él era fácil y difícil a la vez. Era muy exigente y tenía un oído increíble, pero no te presionaba». «Lo más importante para él era cómo sonaba la guitarra, el equilibrio, el balance, las sensaciones. Con la estética y los materiales no era obsesivo, pero sí lo era con las afinaciones», ha afirmado. La muestra podrá verse hasta el próximo 27 de marzo en el siguiente horario: de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Se ofrecerán visitas dialogadas grauitas a la exposición durante los jueves de este mes (3, 10, 17 y 24), a las 18.00 horas. Asimismo, los sábados 12 y 26 de marzo, a las 12.00 horas, se organizará una visita al taller de Antonio Morales en Pere Garau. La actividad es gratuita pero es necesario inscribirse a través del correo electrónico canbalaguer@palma.cat