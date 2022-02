Arco echó el cierre de su 41 edición este domingo con buenas ventas para las galerías, un total de 75.000 visitantes –de los que 30.000 fueron profesionales– y la sensación de que ha conseguido sortear lo peor de la crisis sanitaria. «Es un muy buen número, una recuperación clarísima», según Maribel López, directora de la feria.

El evento, en el que este año han participado 185 galerías de 30 países durante cinco días, sube en asistencia respecto a la edición del año pasado. Aquella fue una edición más pequeña y trasladada al verano por la pandemia. Pese a ello, las cifras de este año están todavía lejos de los casi 100.000 visitantes de niveles prepandemia, pero los organizadores de la feria están muy contentos con la calidad de la propuesta y el desarrollo de la cita.

Tanto la pandemia como la invasión de ucraniana, que estalló nada más comenzar la feria, no afectaron a la cita ni generó bajas de último momento en profesionales y coleccionistas, que este año ascendieron a 360 personas de todo el mundo. Arco abrirá de nuevo sus puertas del 22 al 26 de febrero de 2023 con el Mediterráneo como proyecto central. Estará comisariada por la griega Marina Fokidis, con el apoyo de la artista Bouchra Khalili y la comisaria Hila Peleg. ¿Por qué el Mediterráneo? «Primero surgió la idea de pensar en territorios y no en un país concreto. En estos dos años he pensado mucho y es algo que creo queda en otro plano de la historia. Quiero pensar en ARCO como una feria que piensa en el sur, hay muchas conexiones históricas que no hemos estado mirando», apuntó López.