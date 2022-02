'Un ballo in maschera', de Verdi, vuelve al Teatre Principal de Palma después de 25 años

'Un ballo in maschera', de Verdi, volverá al Teatre Principal de Palma el 26 de febrero, después de 25 años, y se podrá ver también el 28 de este mes y el 2 de marzo. Según ha informado el Consell este martes en una nota de prensa, la XXXVI Temporada de Ópera del Teatro Principal traerá el próximo fin de semana 'Un ballo in maschera', de Giuseppe Verdi, que se representará el 26 y 28 de febrero y el 2 de marzo. Esta producción de 'Un ballo in maschera' llega procedente del Teatro Regio di Parma, en una coproducción con el Auditorio de Tenerife. La escenografía, a base de papeles pintados, que se podrá ver en el Principal está fechada en 1913 y fue creada por Giuseppe Carmignani, un reconocido escenógrafo italiano de la época, con motivo del centenario del nacimiento de Verdi.

El Regio la empezó a restaurar en 2017, de la mano de Rinaldo Rinaldi, y en 2019 se estrenó en la ciudad italiana. Ahora llega al Teatre Principal de Palma en una oportunidad única para ver como era la ópera que se hacía en Italia hace cien años. Este 'Ballo in maschera' cuenta con la dirección escénica de Marina Bianchi y la dirección musical de Andrea Sanguineti y está interpretada en sus principales papeles por Antonio Corianò (Riccardo), Oksana Sekerina (Amelia), Mercedes Darder (Óscar), Alisa Kolosova (Ulrica), Krassen Karagionov (Renato), Tomeu Bibiloni (Silvano), Pablo López (Samuel), Sebastià Serra (Tom), Joan Laínez (juez) y Jordi Fontana (criado). Además, por supuesto, de la Orquesta Sinfónica de Baleares y del Coro del Teatre Principal. Lorena Marin, que se ha encargado del vestuario; Andrea Borelli, responsable de la iluminación y las videoproyecciones; y Leila Fteita, que se ha encargado de la escenografía con los papeles pintados de Carmignani, completan el equipo artístico. Este año se da, además, la circunstancia que hace 25 de la última representación de esta ópera en el Teatre Principal de Palma.

En concreto, la última función fue el 2 de diciembre de 1997. Durante la presentación de la ópera, el director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, ha recordado que la versión que se verá estos días es la que sufrió la censura papal, que no veía con buenos ojos una trama donde había un asesinato real --originalmente la obra sucedía en la corte del rey Gustavo en Suecia--. Por eso, la trama se trasladó al Boston colonial de finales del XVII. Cerdà ha asegurado que «la casualidad ha querido que se haga la rueda de prensa de la ópera 'Un ballo in maschera' justo el martes de carnaval y que esta obra, que habla de corrupción y traiciones políticas, sea muy vigente en la actualidad». Por su parte, la vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, ha dicho que «es un honor que en el Teatre Principal se represente esta producción de 'Un ballo in maschera' donde se vuelve a combinar talento local y también internacional».

En relación a la puesta en escena, Marina Bianchi ha destacado la escenografía de papeles pintados y ha asegurado que esta ópera «tiene el perfume de la memoria teatral, la memoria es lo que permite ver el futuro, sin memoria no se tiene nada». «Partíamos de una escenografía pintada que explica el teatro tal como era antes, que tiene el encanto de las cosas antiguas --que ahora nos son desconocidas-- y que estimula los sentidos, cansados por la rapidez y la superficialidad de las imágenes que rodean nuestra vida. Este material, que proviene de la más pura tradición teatral italiana, me empujó a imaginarme todo el resto: muebles, objetos, vestuario, luces y movimientos escénicos», ha añadido. Andrea Sanguinetti, director musical, a pesar de ser un gran conocedor de la obra de Verdi, ha detallado que es la primera vez que dirige 'Un ballo in maschera', «una ópera con una música que lo explica todo». 'Un ballo in maschera' se estrenará el sábado 26 de febrero, a las 20.00 horas. También se representará el lunes 28 de febrero y el miércoles 2 de marzo, ambas funciones a las 20.00 horas.