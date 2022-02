Los Bravos, éxito internacional de los 60 y con sello mallorquín

Miguel Vicens, bajista de Los Bravos, ha fallecido este sábado en Palma. Toda una pérdida para el panorama musical español. La banda de pop rock nacida en Palma, fue un referente en los 60: cosechó grandes éxitos y fue de los primeros grupos españoles de la época en traspasar fronteras. Quizá a algunos les cueste ubicarlos solo con el nombre, pero si recordamos uno de sus principales temas, el famosísimo Black is Black (1966), seguro que sale a la luz algún que otro fan.

Sus letras y su carisma marcaron todo un antes y un después en la música española. Todo un símbolo de la época que nació en Palma. Los Bravos se fundó en 1965 en la discoteca Jaima, en Cala Mayor. Lo hicieron en medio del apabullante éxito de los Beatles, que fomentó la proliferación de grupos de música pop rock parecidos. Todos los jóvenes de la época querían parecerse a los de Liverpool. Es lo que se conoce como el movimiento «yé-yé» de la época.

De hecho, una de las leyendas negras que persigue a los Los Bravos es la de crearse con el único fin comercial. Fuera como fuese, el grupo se fundó de la unión de miembros dos bandas: el guitarrista Antonio Martínez y el teclista Manuel Fernández Aparicio, de la madrileña banda Los Sonor, y los tres componentes de Mike and The Runaways: el vocalista alemán Michael Volker Kogel Sumaya -también conocido como «Mike, el bajista Miguel Vicens y el batería Pablo Sanllehí.

Éxito internacional

El carisma y buen acento inglés de Kogel fue clave para dar a conocer sus temas no solo a nivel nacional. Las canciones de la banda nacida en Palma traspasaron fronteras y se convirtieron en verdaderos himnos de los 60. Su mayor éxito les llegó con Black is Black, en 1966. La canción copó las listas internacionales: llegó a ser la segunda más vendida en Reino Unido y la cuarta en Estados Unidos. También destacan los temas I Don't Care y Bring a Little Lovin'. De hecho, en 2019 el director Quentin Tarantino utilizó esta última canción como banda sonora para el tráiler de su película Érase una vez en Hollywood (2019).

También destacan otros temas como Los chicos con las chicas (1967) oDame un poco de amor (1968).

Disolución de la banda

En 1968 y 1969 dos sucesos acabaron con la buena racha de la banda y la abocaron a su fin: en 1968 Manolo Fernández, el teclista, se suicidó y, apenas un año después del duro golpe, el vocalista Kogel abandonó el grupo para iniciar su carrera musical en solitario bajo el nombre artístico de «Mike Kennedy». Buscaron un sustituto de Manolo: el organista Peter Solley, aunque acabó abandonando y fue reemblazado por Jesús Glück. En cuanto al cantante, para suplir a Kogel se optó por Bob Robert Wright y, más tarde por Anthony Anderson. Sin embargo, los cambios no acabaron de cuajar y la banda finalmente decidió disolverse en 1971.

Eso sí, el grupo se ha vuelto a reunir en varios momentos e incluso ha reeditado algunos de sus grandes éxitos.

Famosa es la reunión en el año 2000 que mantuvieron en Santanyí Pablo Sanllehí, Miguel Vicens, José Romero, Toni Obrador, Joan Bibiloni, Mike Kögel, Robert Wright, Anthony Anderson, recogida en el libro de Guzmán Alonso.​