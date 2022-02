Las nominaciones para los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 27 de marzo, cuentan con importante presencia española y, además, con acento mallorquín. Se trata de Daniel Peixe, animador isleño que cuenta con dilatada experiencia en el cine y que participa en el corto animado TheWindshield Wiper (El limpiaparabrisas), una historia sobre el amor dirigida por el madrileño Alberto Mielgo, aunque está considerado una producción estadounidense. Los otros españoles que optarán al mayor premio del cine internacional son Penélope Cruz, por su papel en Madres paralelas; Alberto Iglesias, por la música de la misma cinta; y Javier Bardem, por Being the Ricardos.

Peixe, que ha trabajado en cintas como Frozen, Enredados, Big Hero 6, explicó a Ultima Hora que están «muy contentos» y que «la nominación nos pilla por sorpresa, pero creo que es merecida porque Alberto [Mielgo] toca un tema muy profundo, el del amor, que es capaz de conectar». Sobre su implicación en el proyecto, detalla que «se remonta a 2015 o 2016, porque fue una película que fuimos haciendo y dejando, cuando Alberto nos lo propuso y somos amigos y, al mismo tiempo seguidores de su estilo», que describe como «sofisticado y con su firma».

Amor

Sobre el formato del corto, Peixe detalla que «toca el tema del amor y la forma de relacionarnos a través de las redes sociales de manera casi muda, sin apenas diálogos, y es muy fácil sentirse identificado». No obstante, el mallorquín avanza que «no podré viajar a Los Ángeles» porque acaba de mudarse con su familia de vuelta a la Isla justo desde la ciudad californiana. El resto de cintas nominadas son lideradas por El poder del perro, con 12 nominaciones, seguida de Dune, con diez, Belfast y West Side Story, con siete, y El método Williams, con seis. Precisamente, el Oscar a mejor película se lo disputarán entre Belfast, Coda, No mires arriba, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro y West Side Story. Se suma la japonesa Drive My Car, que como hizo Parásitos en 2020, competirá tanto en la categoría de mejor película general como en la sección internacional.

Habrá una importante presencia española en las categorías de interpretación, ya que tanto Javier Bardem como Penélope Cruz consiguieron una nominación por Ser los Ricardos, para él, y Madres Paralelas, para ella. Además, el español Alberto Iglesias, habitual colaborador de Pedro Almodóvar, también será candidato por la música de esta última cinta, nominada a mejor banda sonora en la que es su cuarta nominación. Por su parte, al Oscar a la mejor dirección optarán Kenneth Branagh, (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Steven Spielberg (West Side Story) y Jane Campion, que con su nominación por El poder del perro hace historia al convertirse en la primera mujer candidata en dos ocasiones a la estatuilla a la mejor realización, tras estar también nominada en 1994 por El Piano. Spielberg también bate récords y se convierte en el director que suma más candidaturas en su filmografía con 138.

A mejor guion original optan Branagh por Belfast; Zach Baylin por El método Williams; Joachim Trier y Eskil Vogt por La peor persona del mundo; Thomas Anderson por Licorice Pizza, y Adam McKay y David Sirota por No mires arriba. Por otro lado, en mejor guion adaptado estarán Siân Heder por Coda; Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por Drive My Car; Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por Dune; Jane Campion por El poder del perro, y Maggie Gyllenhaal por La hija oscura.