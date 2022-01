La actriz Carmen Molinar (Alemania, 1965) pidió dos deseos para este 2022:«Trabajar para Netflix y rodar en España». Las dos cosas se han cumplido, o mejor dicho, se están haciendo realidad en este momento. La germano-mallorquina forma parte del reparto de Los pacientes del doctor García, serie basada en la novela homónima de Almudena Grandes, fallecida el pasado noviembre, y que Radio Televisión Española (RTVE) y Diagontal TV ruedan desde la pasada semana en Segovia con la colaboración del gigante del streaming. Dirigida por Joan Noguera y José Luis Martín, el elenco está liderado por intérpretes de la talla de Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui. La filmación se prolongará hasta el mes de junio en diferentes localizaciones de Segovia, Madrid y Guadalajara.

Aunque varias obras de Grandes han sido llevadas a la gran pantalla, como Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango y Los aires difíciles, Los pacientes del doctor García es la primera de sus novelas que dará el salto al terreno de las series de televisión. Además, este libro le valió a Almudena Grandes el Premio Nacional de Narrativa en 2018 y es la cuarta entrega de su serie Episodios de una guerra interminable, que completan Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita y La madre de Frankenstein.

Nazi

En Los pacientes del doctor García, Carmen Molinar se mete en la piel de Ingrid Weiss, la mano derecha de Clara Stauffer, mujer alemana nazi a quien da vida Eva Llorach, ganadora de un Goya por el filme Quién te cantará. Trabajar en esta serie es «una gran oportunidad, es maravilloso y me siento muy afortunada», celebra. Sobre todo, la intérprete valora «todos los detalles que Almudena Grandes otorga a todos sus personajes, ya sean principales o secundarios, como es el caso del mío», sostiene. Su única pena es que «no vayamos a poder conocer a Almudena Grandes, me han dicho que estaba entusiasmada con la serie, pero no podrá ser», lamenta. La actriz estuvo rodando la semana pasada en Segovia y volverá a filmar más secuencias entre marzo y junio, cuando está previsto que concluya el rodaje. Después, Los pacientes del doctor García se estrenará en La 1 y después llegará a Netflix. En esta última plataforma, Molinar se doblará a sí misma en alemán y castellano, porque «así lo pedí y no tendría sentido que me doblase otra persona siendo yo alemana».

Molinar vive en Cala Rajada desde el año 2010, aunque sus estancias en la Isla se remontan a los años 90. Antes de instalarse en Mallorca, trabajó «detrás de las cámaras» en la televisión alemana como periodista, locutora y dobladora, «sobre todo como narradora de documentales», cuenta la actriz. El gusanillo de la interpretación le picó más tarde, cuando tenía más de 40 años. «Todos me decían que estaba loca», recuerda, pero lo cierto es que no ha dejado de trabajar. Encarnó a Clara Hammerl –esposa de Guillem Cifre de Colonya– y estuvo en importantes producciones como The Mallorca Files, de la BBC y que se grabó en la Isla.

Proyectos

Los pacientes del doctor García no es el único proyecto de este año para Carmen Molinar. También ha rodado el cortometraje A little less conversation y acaba de estrenar la película Ghost Island en el Festival Max Ophüls de Saarbrücken, en Alemania. La cinta, nominada en este certamen a mejor largometraje, se rodó el año pasado en la Isla «con un equipo de muy pocas personas, los actores y productores, que también ejercían de directores y cámaras». También será una de las caras de Sicília sense morts, de IB3 y Nova Producciones.