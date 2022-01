Khátharsis Teatro da vida a los sueños de Calderón con un «nuevo enfoque»

Un clásico atemporal lo es solo si es capaz de seguir hablando de nosotros, de la sociedad, de la humanidad, a pesar de los océanos de tiempo que nos separan. Es el caso de La vida es sueño, una de las obras más importantes de toda la literatura universal, pero que, además, es de origen español. Calderón de la Barca reflexionó sobre temas filosóficos y sobre qué es real y qué no, pero también exploró temas como el sentirse encerrado o la libertad. Temas muy a la orden del día, como siempre, que la compañía Khátharsis traerá a escena, desde una «revisita», los próximos días 4, 5 y 6 de febrero en el Auditòrim de Palma. Las desgracias de Segismundo protagonizan, una vez más, la acción que Fran Moreno, director de la obra y actor que interpreta de nuevo al desdichado personaje, ubica en un «nuevo enfoque». Moreno, que explica los detalles de la obra junto a su compañera de reparto Estíbaliz Gallardo, quien hará de Rosaura, indica que «desde un principio sabíamos que queríamos jugar con lo onírico y habrá cosas que nos sacarán de la época, como que Basilio sea interpretado por una mujer. Por ello, el enfoque es dinámico y las escenas abstractas muy juguetonas», detalla el director.

Gallardo, por su parte, añade que «todo el mundo conoce esta obra, pero muy pocos la han leído, y cuando la ves con la escenografía y demás ayuda a entenderla» y, a su vez, no duda de que «no ha pasado de moda para nada, pero le queremos dar un aire fresco y nuevo».

Actualidad

Moreno tiene claro que esta obra es un clásico porque «es capaz de hablarnos a nosotros ahora, y tiene ese algo que no muere a pesar de todos los años que han pasado». Por ejemplo, «se habla de temas como soñar con cosas que no sabemos cómo saldrían o si no sabemos que queremos», por no hablar de que «dentro de lo malo de la pandemia, hemos pasado mucho tiempo encerrados, que es lo mismo que le ocurre a Segismundo durante gran parte de la acción». A su vez, Gallardo aprovecha para reivindicar la figura de Calderón, y exclama que es «como nuestro Shakespeare» y lamenta que parece que «en ocasiones, por ser de aquí, no se le da tanto valor».

Para revertir esta situación, La vida es sueño volverá a la vida para que todos soñemos en nuestra miseria o riqueza en el Auditòrium bajo la batuta de Fran Moreno que dirige a un reparto que completan, además de Estíbaliz Gallardo, Iván Martín, Diego Isern, Núria Martín, Pilar Viúdez, Paula Nebot, Elena Villalonga, María Mayol y Núria Planas.