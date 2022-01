Ahora que 2022 ya está aquí es por fin posible empezar a valorar el año que acaba. Si ha sido mejor o peor es muy relativo y harto subjetivo como para aventurar una opinión, pero lo que está claro es que ha supuesto el regreso del cine a Mallorca, así como uno de los calendarios más apretados en cuanto a conciertos musicales. También ha habido noticias de índole cultural curiosas, importantes e impactantes para todos los colores, así como historias que empezaron estos 365 días de manera fenomenal para finalizarlos algo abruptamente. De modo que iniciemos este repaso del mismo modo que ahora empezamos este nuevo año: con la chaqueta puesta debido al invierno.

Invierno, meses inciertos

El año arrancaba con la incertidumbre de las restricciones provocadas por una tercera ola que suena tan lejana. Se limitaba a un 30% los aforos en cines y teatros y veíamos una cascada de cancelaciones. Apesar de todo, se iban llevando a cabo algunos eventos, en la medida de lo posible, como conciertos de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, al pie del cañón, o funciones en el Teatre Principal de Palma, que mantenía su actividad.

Primavera, calentando motores

La llegada de la primavera, no obstante, supuso un verdadero florecimiento. Si hubo un acto que destacó en abril fue la festividad de SantJordi, que volvió a reunir a los libreros y los lectores en las calles de Palma con la excusa de comprar títulos.Aunque se trataba de mucho más. En los puestos de las librerías podría encontrarse Autobiografia autoritzada, la nueva obra de Neus Canyelles, sin duda una de las noticias literarias del año en la Isla, seguida de la reedición de la obra poética deMiquel Àngel Riera, por Adia, en el aniversario de su muerte, que coincidía con el de DamiàHuguet, protagonista también de obras y actos. Otro aniversario fue el de Luis García Berlanga, al cual se destinaron homenajes por todo el territorio teniendo uno de los más especiales en las propias Coves del Drach, donde rodó El verdugo, y que se celebró en octubre.

Los rodajes, aunque vivirían su explosión en verano, también tuvieron presencia en los primeros meses de 2021 en el que Pan de limón con semillas de amapola, de Benito Zambrano, acabaría su producción y, de hecho, abriría el festival Evolution! en octubre. La serie alemana El Rey de Palma también llamó la atención en un Can Picafort vestido de años 90. El festival ContrastMallorca sirvió de preludio del verano con Nina Persson, de The Cardigans, que actuó en el Castell de Bellver. Dj Logic, Kassa Overall y Vernon Reid, deLiving Color, dieron un concierto único en Palma.

Verano, calor, música y cine a raudales

La llegada del verano no solo supuso el aumento de las temperaturas, sino también el de un sinfín de conciertos, festivales y eventos tras la denominada Desescalada. El Mallorca Live Summer hizo su prueba piloto con el concierto de Sidonie y dio la bienvenida a artistas como Rozalén, Raphael, Vetusta Morla o Rels B. Por otro lado, el Cultura Es Vida logró reunir Son Fusteret a artistas como Camilo, Dorian o Bad Gyal, y también hubo espacio para el jazz al ritmo de la diva Omara Portuondo, que actuó en el Teatre Principal en julio. Agustí Villaronga, por su parte, volvía triunfante a la Isla tras su paso por el Festival de Cine de Málaga, donde arrasó con El ventre del mar, ganadora de 6 premios, aunque a su candidatura a los Goya 2022 solo le reconocieran una nominación. En los Goya también estaráCarles Bover con Ulisses optando a Mejor Corto.

El Atlàntida Film Festival trajo la penetrante mirada de Björn Andrésen, el chico más bello del mundo, así como las visitas de Stephen Frears o la ganadora de un Oscar, Judi Dench. Mientras que en el mes de agosto, barrios como EsRafal o La Soledat vieron sus noches algo más aliviadas por la refrescante visita de Adam Sandler, que rodó su nueva cinta para Netflix Hustle.

En patrimonio, algunas obras empezaron su andadura, como la Caja de Música, nueva sede de la OSIB, o Can Ribes. Dos mallorquines participaron en uno de los descubrimientos del año: una tumba egipcia sellada durante milenios. Por no hablar de las reformas del Edificio Moneo de la FundacióMiró, que vio el traslado de obras de grandes dimensiones a Es Baluard, institución que entre una activa programación anunció que en 2022 acogerá el congreso CIMAM.

Otoño, caída de hojas, pero no de eventos

El último trimestre albergó un optimismo que hizo que la Sala Augusta y el Cine Rívoli reabrieran tras más de año y medio cerrados. En ellos pudieron verse estrenos como Dune o Spiderman: No way home, que reventaría la taquilla mundial. El Teatre Principal d’Inca también volvería a la actividad en noviembre tras diez años de reforma. El ciclo LEM haría su debut en Magaluf con figuras como Carlos Bardem, Elvira Lindo o IrvineWelsh, autor de Trainspotting. En LEM estuvo SamanthaHudson, que protagonizaría en noviembre un divertido vídeo sobre Franco.

La exitosa serie The Crown, de Netflix, revivió en espacios como el Club de Mar de Palma el paso de Lady Di por Mallorca y laNit de l’Art, por su parte, se celebró como no se veía desde antes de la pandemia. Pero si ha habido un momento que ha dado la vuelta al mundo fue el ya famoso beso de RauwAlejandro y Rosalía en la gala de Los40 Music Awards en parsimónica presencia de Ibai Llanos y de miles de personas en el Velòdrom Illes Balears donde actuaron estrellas como Ed Sheeran, Aitana o Sebastián Yatra.

El 2021 cultural acaba, como es obvio, dejando cosas fuera del tiesto. No todo puede caber en esta recopilación y eso es, únicamente, un buen síntoma de una agenda ajetreada pese a todo. 2022 llega con un calendario tan o más constreñido. Por suerte.