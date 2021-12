El libro sobre Arturo Pomar será una película de animación

El libro «El peón», escrito por Paco Cerdà y que cuenta la historia de Arturo Pomar, el «niño prodigio» del ajedrez en la España de posguerra que llegó a enfrentarse al estadounidense Bobby Fischer, será llevado al cine de animación por la productora Sygnatia bajo el nombre «Draw». Los directores responsables de la adaptación de la obra de Cerdà serán el director italiano Lorenzo Degl'Innocenti y el español Xosé Zapata, nominados al Goya del próximo año por su cortometraje de animación «The Monkey», informa Sygnatia, responsable de títulos como «Buñuel, en el laberinto de las tortugas», ganadora de un Premio Goya en 2020 y Mejor Película Europea de animación.

«El peón» (Pepitas Editorial) narra las vidas de Arturito Pomar, el niño prodigio de posguerra que el NODO instrumentalizó hasta convertirlo en el icono popular de una España en blanco y negro, y de Bobby Fischer, otro genio del tablero y «peón» de la Guerra Fría utilizado y luego perseguido por el Gobierno estadounidense. Ambos se enfrentaron sobre el tablero en Estocolmo en 1962, una partida que sirve como hilo conductor sobre las vidas de numerosos «peones» entregados a una causa en la España franquista o en los Estados Unidos de Kennedy de aquel año convulso, indican las mismas fuentes. «Draw» es el titulo elegido para la adaptación cinematográfica del libro, que, además de tablas en ajedrez significa también «dibujo», y precisamente los dibujos animados es la técnica elegida para trasladar la poderosa narración de «El peón» a la pantalla.

Portada de el libro.

Este largometraje de animación, el primero centrado en el mundo del ajedrez, ha sido seleccionado para presentarse entre el 8 y el 10 de marzo en la ciudad francesa de Burdeos, donde cada año se celebra el Cartoon Movie, el encuentro europeo más importante dedicado al mundo de la animación, que reúne a más de mil profesionales de todo el mundo. «Draw» cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y un proceso de producción estimado de tres años, informa la productora. Medios de comunicación como The New York Times, en su suplemento de libros, o The Times, en su sección internacional, ya se han hecho eco de la historia que narra el libro «El peón», que va por su tercera edición y que fue galardonado con Premio Cálamo 2020 al Mejor Libro del Año. El protagonista del libro, Arturito Pomar, nacido en Palma en 1931 y conocido en su infancia como «El Mozart del ajedrez», fue un «boom mediático» en su época.

Con 5 años Pomar jugaba contra sus familiares, con 11 disputaba el campeonato de España y a los 15 causaba sensación en la prensa de Londres y se convirtió en campeón de España de ajedrez. En el extranjero era llamado «boy Pomar» y se convirtió en «un magnífico embajador que distorsionaba la paupérrima y atrasada realidad española», señala Sygnatia. «Para el consumo interno, vía NODO -añade la productora- el joven ajedrecista era una mezcla de pan y circo para un pueblo hambriento de ambas cosas», al que el régimen franquista «dejó tirado» y que representaba «justo lo contrario a la realidad de aquellos años cuarenta: era un prodigio en una actividad tan intelectual y cerebral como el ajedrez en un país acuciado por el analfabetismo y la incultura», añade.