El año se acaba y algunas de las películas más esperadas del año reservan su estreno para el mes de diciembre, aprovechando algunas de ellas el tirón de las fiestas navideñas. El inicio del mes ya ha traído interesantes títulos algunos de los cuales ya se pueden ver en alguna de las distintas plataformas de streaming. Llegan títulos para toda la familia, cine de autor, posibles candidatas a los Oscar, de Marvel, dramas, ciencia ficción, acción, musicales y como no de temática navideña. Un buen ramillete de títulos para todos los gustos que prometen entretenimiento y disfrute de buen cine para despedir este 2021.

'El poder del perro' (Netflix). Fecha de estreno: 1 de diciembre

Drama basado en la novela The Power of the Dog (1967) de Thomas Savage, que escribe y dirige la cineasta Jane Campion y supone su regreso a los cines tras doce años y que protagonizan Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst. Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es impetuoso y cruel, mientras George es impasible y amable. Juntos son copropietarios de un enorme rancho donde tienen ganado. Cuando George se casa con una viuda del pueblo, Rose, Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada, que se instala en el rancho junto a su hijo, el sensible Peter.

'Cazafantasmas: Más allá'. Fecha de estreno: 3 de diciembre

Una madre soltera y sus dos hijos llegan a una pequeña ciudad, descubriendo su conexión con los cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo tras de sí. Secuela directa de 'Cazafantasmas 2'.

'Imperdonable' (Netflix). Fecha de estreno: 10 de diciembre

Adaptación de la exitosa miniserie inglesa homónima emitida en 2009, que fue protagonizada por Suranne Jones y cuyo guión para la gran pantalla corre a cargo de Scott Frank. Ruth Slater ha salido de prisión tras estar encerrada durante 15 años por un violento crimen: un doble homicidio en el que acabó con la vida de dos agentes de policía, responsables del desalojo de su familia de la casa de campo donde vivían. Lo que comienza como un intento por rehacer su vida junto a su hermana, pronto se tornará en un torbellino de emociones en busca de venganza. Para saciar la sed que no ha dejado de atormentarla durante esos quince años, Slater centrará su objetivo en transmitir todo el dolor que ella ha sufrido a través de los hijos de los responsables de sus desgracias. Su destino será la venganza, fría y sin piedad que la quita el sueño desde aquel fatídico día en el que su vida y su naturaleza interior cambiaron para dar paso a la ira y la violencia en este intenso drama.





'Fue la mano de Dios' (Netflix). Fecha de estreno: 15 de diciembre

Filme biográfico del cineasta Paolo Sorrentino, quien dirige, escribe y produce la cinta. The Hand of God narra cómo Maradona salvó indirectamente a Sorrentino de una muerte segura. Con 16 años el realizador perdió a sus padres en un accidente en las montañas durante un viaje, lugar donde siempre acudía con ellos. Sin embargo, esa vez hizo una excepción para quedarse en su ciudad natal, Nápoles, para ver el partido de fútbol de la estrella del balón.

'El canto del cisne' (Apple TV+). Fecha de estreno: 17 de diciembre

Ambientada en un futuro cercano, narra la historia de Cameron, amante esposo y padre de familia al que diagnostican una enfermedad terminal, y a quien su médico ofrece una solución alternativa que podría evitarle a su familia el dolor del duelo. Mientras Cam decide sobre si debe alterar o no el destino de su familia, aprenderá más sobre la vida y el amor de lo que jamás hubiera imaginado.

'Being the Ricardos' (Amazon Prime Video). Fecha de estreno: 21 de diciembre

A través de una visión reveladora de la compleja relación romántica y profesional de la pareja protagonista, la película lleva al espectador a la sala de guionistas y al estudio de sonido mientras muestra lo que le ocurre a Ball y Arnaz de puertas para dentro en una semana crítica durante la producción de su innovadora sitcom, I Love Lucy. Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi Arnaz (Javier Bardem) se ven amenazados por graves acusaciones personales, el desprestigio político y tabúes culturales en el drama detrás de las cámaras Being The Ricardos, del guionista y director ganador del Oscar, Aaron Sorkin

'No mires arriba' (Netflix). Fecha de estreno: 24 de diciembre

Kate Dibiasky, una estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy acaban de descubrir algo tan asombroso como peligroso. Un cometa en órbita se encuentra en el sistema solar y va directo a colisionar en la Tierra. A pesar de todos sus intentos por advertir al gobierno y la población, parece que la humanidad está dispuesta a tomárselo a broma. Con la ayuda del doctor Oglethorpe, Kate y Randall emprenderán una gira mediática que les llevará desde la Casa Blanca hasta el programa matinal más loco de la televisión para tratar de concenciar al mundo que está a punto de morir.

'Hierve' (Filmin). Fecha de estreno: 29 de diciembre

En la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes de moda en Londres, el carismático jefe de cocina Andy Jones trata de no derrumbarse ante una crisis personal y profesional que podría destruir todo aquello por lo que ha trabajado. La inesperada visita de un inspector de sanidad y seguridad alimentaria aumenta la presión sobre el personal mientras no dejan de llegar más y más clientes. Andy abronca y engatusa a su equipo indistintamente, haciendo todo lo posible para disipar las tensiones entre la gerencia y los trabajadores, mientras atiende a las ridículas demandas de sus clientes.

'Rescate en las profundidades' (Disney+). Fecha de estreno: 31 de diciembre

'The Rescue' retrata el dramático rescate de 2018 de 12 chicos tailandeses y su entrenador de fútbol, atrapados dentro de una cueva inundada. Los directores y productores ganadores del Óscar E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin ponen a descubierto el peligroso mundo del buceo en cuevas, la valentía de los rescatadores y la dedicación de una comunidad entera que hizo grandes sacrificios para salvar a estos jóvenes. Una excursión para explorar un sistema cercano de cuevas tras un partido de fútbol se transformó en una epopeya de dos semanas de supervivencia y una historia que llamaría la atención del mundo entero. Con acceso exclusivo e imágenes nunca antes vistas, la película cuenta la historia de la imaginación, la determinación y el trabajo en equipo sin precedentes que se desplegaron durante esta heroica misión al borde del abismo con riesgos de vida o muerte.

'Spider-Man: No Way Home'. Fecha de estreno: 16 de diciembre

Después de que Mysterio desvelara la identidad de Spider-Man a todo el mundo en Lejos de casa, Peter Parker (Tom Holland), desesperado por volver a la normalidad y recuperar su anterior vida, pide ayuda a Doctor Strange para enmendar tal acción. El Hechicero Supremo de Marvel accede a ayudar al joven Hombre Araña, sin embargo, algo sale mal y el multiverso se convierte en la mayor amenaza hasta el momento.

'Cerca de ti'. Fecha de estreno: 17 de diciembre

Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de John, un limpiador de ventanas de treinta y cinco años que ha dedicado los últimos años a criar a su hijo Michael, ya que la madre del niño los dejó poco después de dar a luz. Cuando John descubre que solo le quedan unos pocos meses de vida, intenta encontrar una familia nueva y perfecta para Michael, de cuatro años de edad. John está decidido a proteger a su hijo de la realidad de la situación.

'Matrix Resurrections'. Fecha de estreno: 22 de diciembre

Continuación de la saga creada por las hermanas Lana y Lilly Wachowski. Keanu Reeves (John Wick: Capítulo 3 - Parabellum) vuelve como Neo en esta nueva entrega en la que también regresa Carrie-Anne Moss (Jessica Jones) como Trinity.

'West Side Story'. Fecha de estreno: 22 de diciembre

Este remake del musical de 1961 dirigido por Robert Wise es una adaptación de la obra teatral Romeo y Julieta de William Shakespeare ambientada en Nueva York. En este caso, las dos familias enfrentadas se convierten en dos pandillas del West Side de Nueva York, los Jets liderados por Riff y los Sharks de Puerto Rico liderados por Bernardo. El odio entre las dos bandas es tal que no son capaces de coexistir juntos en el mismo lugar de la ciudad. Pero cuando Tony, mejor amigo de Riff y ex Jet se encuentra con María, la hermana más pequeña de Bernardo, su amor se hará imparable más allá de las pandillas.

'The King's Man: La primera misión. Fecha de estreno: 29 de diciembre

Cuando un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se une para desencadenar una guerra que matará a millones de personas, un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos. Tercera entrega de la saga 'Kingsman', ambientada muchos años antes de las anteriores y explicando el origen de la agencia.

¿Cómo era la famosa organización de espionaje de los Kingsman durante la Primera Guerra Mundial? Cuando el mundo está en llamas, un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia, entre ellos el carismático y controvertido Rasputín (Rhys Ifans), se unirá para desencadenar una guerra que matará a millones de personas. Para detenerlos, mientras los gobiernos no intervienen a la espera de órdenes, un grupo de agentes armados y dispuestos entrará en acción. El duque de Oxford (Ralph Fiennes), el joven Conrad (Harris Dickinson), además de los experimentados Shola (Djimon Hounsou) y Polly (Gemma Arterton) liderarán la primera agencia de inteligencia independiente cuyo objetivo será velar por la paz. Esta precuela de la franquicia Kingsman nos mostrará cómo era esta organización de espías a principios del siglo XX. Este spin-off de la saga Kingsman está inspirado en los cómics de Mark Millar y Dave Gibbons.