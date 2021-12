Urtain estrena este viernes en la sala La Movida su «aperturista y carnal» nuevo material

La sala La Movida de Palma acoge hoy la presentación del nuevo material de Urtain, quinteto sobrado de recursos que le permiten jugar con todas las posibilidades de las seis cuerdas. Julio Molina, Gabi Marcos, Pep Aguiló, Iván Tobiass y el recién incorporado Nando Ros presentarán sus nuevos sencillos Llévame lejos y A oscuras por dentro, a partir de las 22.00 horas. Se podría establecer, sin demasiada dificultad y de una forma fundada y razonable, un paralelismo entre Urtain y The Godfathers, legendaria banda surgida de la new wave británica, con propensión por las guitarras aceleradas y unos estribillos más contagiosos que el ébola. Para empezar, comparten un sonido contundente e inequívocamente rockero. Aunque esa energía salvaje se despliega de forma diferente en cada caso, en los londinenses hay más suciedad y se aprecia un latido punk de trasfondo. Mientras que Urtain son más meticulosos, sus guitarras son prístinas y carecen del regusto grasoso del punk. Lo apreciamos en Llévame lejos y A oscuras por dentro.

«Son hermanas mellizas, en cierto modo son la cara y la cruz de la misma moneda, están compuestas en el periodo de confinamiento. Llévame Lejos tiene un carácter mas intimista y nostálgico, habla de la soledad y de la necesidad de salir y recuperar nuestra vida. A Oscuras por Dentro es más aperturista y carnal, la letra es de Vanessa Jiménez, una amiga escritora. Y habla de la conexión física y espiritual que necesitamos las personas». Explica Julio Molina, líder del quinteto mallorquín. El mismo hilo invisible que une estos temas los conecta con una visión pegadiza, inmediata e irresistible de la música, la misma que alienta la producción de The Godfathers, una banda a la que Julio vio «hace años en Valencia y aquí en la Fira del Disc» y que asegura «son la caña».

Más paralelismos con los ingleses: su lírica es directa y certera, no esquiva la confrontación, siempre da la cara y huye de lo abstracto. «Me encantaría escribir desde la impostura, seria mucho mas fácil afrontar el contenido y no exponerse, pero me resulta inevitable, en todas las canciones dejo rastros de mi vida».

Industria

Llévame lejos y A oscuras por dentro no son la avanzadilla de un nuevo álbum, más bien responden a la nueva forma de presentar las canciones de Urtain. «Estamos viendo que el formato álbum cada vez tiene menos peso, la industria y la demanda de los oyentes ha cambiado y preferimos sacar singles y sus respectivos videoclips cada dos o tres meses para no perder contacto con nuestro público».

Si algo no cambia en el horizonte de esta banda de rock sólido y sedoso, liderada por un cantante de elegancia desgarbada y pelo alborotado a lo Keith Richards, es la contundencia de su directo. «Es nuestro hábitat natural, es donde estamos más cómodos y dónde podemos compartir las canciones con el público, es algo difícil de explicar».