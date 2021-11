La Escuela Universitaria ADEMA, centro adscrito a la Universitat de les Illes Balears (UIB) va a empezar a elaborar proyectos de colaboración con la Universidad de las Artes de Londres (UAL), prestigiosa institución reconocida internacionalmente, para «impulsar puentes de procesos formativos de creación artística», explicaron este lunes desde el centro educativo.

La Universidad de las Artes de Londres (University of the Arts London) está formada por seis escuelas: Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion and Wimbledon College of Arts.

Una delegación de ADEMA, formada por el presidente del Patronato, Diego González; la jefa de estudios del futuro grado en Bellas Artes y directora del Foundation Year, Amparo Sard, y el presidente de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios e investigador, Antonio Fernández Coca, participaron durante varios días en diferentes jornadas de trabajo con el equipo de la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UAL, Wendy Anderson, para buscar denominadores comunes y empezar a colaborar en proyectos de intercambio de docentes, actividades de investigación o jornadas de formación. «Han sido unos encuentros interesantes y fructíferos; hemos sumado sinergias para impulsar acciones de intercambio de enseñanza artística e investigación», detalló Amparo Sard.

Mientras, para Diego González, «la acogida ha sido muy positiva, la cooperación entre ambas instituciones puede incluir desde el intercambio de información y publicaciones, incluidos los intercambios entre las bibliotecas de cada institución, entre personal docente e investigador, puesta en marcha de seminarios, coloquios y simposios».