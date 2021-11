Fira B! ‘descorcha’ su sexta edición con el nuevo disco de Jansky y ‘showcases’

El dúo de electrovèrsia Jansky, formado por la poeta Laia Malo y el músico Jaume Reus, descorchó anoche en el Teatre Xesc Forteza de Palma el sexto asalto del Fira B!, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques que promueve el Govern a través del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Fue una intensa jornada en la que diferentes espacios de la ciudad, como el Aljub de Es Baluard Museu o el Teatre Principal, sirvieron de escenario para diferentes showcases de música, teatro y otras disciplinas. Insecta Dance Music es el título del cuarto disco de Jansky, un trabajo que se basa en sonidos reales de insectos grabados en s’Albufera de Alcúdia, y otros manipulados y fundidos con ritmos electrónicos. La de anoche, de hecho, fue la primera presentación en la Isla de este álbum.

El conjunto SalvatgeCor ofreció un concierto en el Aljub de Es Baluard.

En cuanto a los showcases, en el ámbito musical corrieron a cargo de Maria Jaume, Blai Vidal, Skygge, Guiem Soldevila, Alanaire, Agost, Salvatge Cor, The Prussians, Persona, The Trikinis, Peligro!, Jack in Water, Ombra, Go Cactus!, Anna Ferrer, Gipó, Tugores y Cala Joaia. Mientras, en el apartado escénico se representaron las obras Partycitypate, de Irene Pascual, Andrea Cruz y Carles Gispert;Col·lectiu Güilis y su Anava en bicicleta i em van dir terrorista, y Nua, de Ann Perelló. La programación, que se puede consultar en la web de Fira B!, se prolongará hasta el domingo.