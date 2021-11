Abel Folk: «La convivencia está por encima de toda razón u objetivo político»

El Teatre Principal de Palma se prepara para recibir este domingo a las 18.00 horas la obra Alguns dies d’ahir. El director catalán Jordi Casanovas traslada a los escenarios el ‘procés’ y refleja como una familia catalana vive todos los momentos claves que sucedieron entre agosto y octubre en Catalunya. El actor Abel Folk interpreta a un padre de familia indepentista con una actitud muy visceral ante los asuntos políticos.

«Los personajes tienen ideas políticas diferentes. Todo el ‘ruido’ que sucede les afecta y les va cambiando», define Folk. El catalán vivió esos días con «preocupación» y con la sensación de que «se perdió la tranquilidad. Todas las partes estaban perdidas y no se resolvieron las cosas como se deben hacer, escuchando al otro», asegura. A modo de reflexión, Folk cree que «la convivencia tiene que estar por encima de toda razón u objetivo político. Tenemos que aprender a vivir con la gente que no tiene las mismas ideas que nosotros».

Sobre la visceralidad que impera en su personaje reconoce que «creo que está bien que haya gente así en el mundo. En muchos aspectos de la vida somos ‘viscerales’ con algo. Esa pasión mueve el mundo». Folk ha sido el encargado de poner voz a Priece Brosnan, un hito especial en su carrera. «Le doblé desde su primer James Bond. Lo he podido conocer personalmente y me dijo: ‘Tienes mejor voz que yo’. Es un gran actor y una gran persona», añade Folk. Su relación con la Isla le genera incluso un deseo personal. «He venido mucho a actuar. Es una Isla que me encanta y me gustaría mucho vivir en Mallorca. Tiene una oferta de todo tipo y es un sitio muy bonito», concluye.