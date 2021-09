La cuarta entrega de la Mostra Out! viaja a la Part Forana para «afianzar el formato»

El cine de diversidad ha ocupado su espacio en la Isla. Por cuarto año consecutivo, se podrá disfrutar del festival Out! Mostra de cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears del 7 al 12 de septiembre. La entrega tiene como objetivo «afianzar el formato», como ya adelantó a este diario su director, Jaume Fiol.

El Teatre Municipal Xesc Forteza se pondrá sus mejores galas para acoger este martes la gala inaugural de la Mostra Out!. La velada será presentada por la delegada de CIMA en Balears, Victòria Morell, y el periodista Josep R. Salmeron. Además, también actuará el artista drag Chris Mental, quien interpretará su single Dream Drag, el cual afirma que es un «grito a la libertad de todo el colectivo». Asimismo, se proyectará la película alemana Kokon, de Leonie Krippendorff.

Dentro de la programación, destaca el certamen Out! In Short. Nueve producciones de ficción y seis de documental competirán por un premio económico de 250 euros, siendo el propio público el jurado. Además, este año nace Out! En Ruta, que llevará la proyección de Kokon a Andratx (18 de septiembre) y el programa Out! in short a Porreres (25 de septiembre), Puigpunyent (1 de octubre) y Binissalem (2 y 3 de octubre).