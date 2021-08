Son muchos los célebres personajes que ha caricaturizado Iván Mata, autor vasco afincando en Sineu. Desde la ya mítica ilustración que hizo de Bin Laden para la portada del ABC, cuando ejecutaron al terrorista en 2011 hasta personajes tan variopintos como El Drogas, la duquesa de Alba, Woody Allen, Boris Johnson, Kafka, Almodóvar, Hitchcock o Einstein. Pero ha sido la reina Sofía la que le ha valido el tercer premio World Press Cartoon, el «reconocimiento más importante para los que nos dedicamos a la ilustración en prensa», subraya Mata.

«Nunca me había presentado a ningún concurso hasta que llegó la pandemia. Fue entonces cuando pude dedicar más tiempo a trabajos más personales, así que decidí presentarme a algunos certámenes. Uno de ellos fue el World Press Cartoon. No tenía muchas esperanzas de ganar, solamente tenía la esperanza de que mi propuesta fuera seleccionada para formar parte del catálogo, algo que conseguí el año pasado, cuando me presenté por primera vez. Así que cuando recibí el correo electrónico en el que me daban la noticia de que había quedado en tercera posición no me lo podía creer. Fue muy emocionante», cuenta el autor.

Condiciones

Sobre las condiciones de este certamen, Mata detalla que cada participante solamente podía presentar una ilustración, que tenía que ser de un personaje de renombre internacional y de rabiosa actualidad, ya que el concurso es a nivel mundial.

Por otra parte, en el World Press Cartoon se distinguen tres categorías: dibujo editorial, humor gráfico y caricaturas. En este sentido, Mata, además de optar al premio en la modalidad de caricatura, también envió una propuesta para la de editorial, ya que su trabajo para prensa también está muy relacionado con la ilustración de temas políticos y sociales. En este caso, entregó un dibujo sobre el movimiento Black Lives Matter.

«Pensaba que esta obra podría ser la seleccionada por el jurado, pues la de la reina Sofía no era mi caricatura preferida, aunque me gusta. De todas maneras, estoy muy contento que me distinguieran por una caricatura, ya que es mi mayor pasión», reconoce.

Proyectos

En cuanto a sus próximos proyectos, Mata avanza que formará parte de un volumen «original y ambicioso» que editará Nórdica Libros el próximo mes de marzo, de cara al Día del Libro. Se trata de una publicación que reunirá a once caricaturistas españoles especializados en prensa escrita. «No será solamente una recopilación de obras, sino que también mostrará nuestros procesos creativos y también el entorno en el que trabajamos.

En definitiva, el objetivo también es entender cómo vivimos y practicamos nuestro oficio», desvela. Además de Mata, participarán en este proyecto creadores como Ernesto Priego, Agustín Sciamarella, Matías Tolsà, David García Vivancos y Thorsten Rienth. Estos dos últimos viven también en Mallorca. Asimismo, el diseño del volumen irá a cargo del reconocido artista mallorquín Pep Carrió.