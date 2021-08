El éxito es caprichoso y la suerte esquiva. Que una banda con el pasado y el fuste de La Frontera no pueda comerse una parte del pastel del rock estatal –aunque sea una vela o el merengue– que tan ávidamente devoran otros puede verse como una injusticia. Y lo es. Porque llevan décadas en la brecha; porque sus canciones tienen gancho; por su integridad sin fisuras. Puede que los ingredientes con los que cocinan ya no sorprendan a nadie, de acuerdo, pero es que lo suyo no es nouvelle cuisine, sino la cocina de la abuela de toda la vida, y no hay nada que deje mejor sabor de boca.

El Parc de Sa Torre de Felanitx acoge este sábado, a partir de las 21.00 horas, el directo honesto y comprometido de Javier Andreu y compañía. Antes, Johnny Burning, vocalista de los míticos Burning, caldeará el escenario. El concierto se enmarcará en las fiestas de Sant Agustí, un evento que tradicionalmente inunda de música las calles de Felanitx.

Ya ha llovido desde aquella Rosa de los Vientos (1989) que sedujo por igual a prensa y público, rendidos ante la evidencia que postulaban unas composiciones a medio camino entre el romanticismo adusto y el rock sureño. Hoy, La Frontera se encuentra en su punto óptimo de maduración, aunque lejos de los índices de popularidad de antaño. Pero si de lo que se trata es de pasar un buen rato, evocando el pasado a través de canciones que marcaron nuestra adolescencia, y sentirnos, al menos durante hora y media, aquel chaval borracho de inocencia que todos fuimos, los madrileños cuentan con un arsenal de recursos para obrar el milagro.

El cantante Johnny Burning.

Urbano

Modelados a imagen y semejanza de Rolling Stones, a Burning se le atribuye la paternidad del rock urbano, una escena colindante con la Movida Madrileña. Formados a finales de los 70, cuando tocar rock en este país tenía mucho de heroico, los madrileños tienen por vocalista a Johnny Burning, quien llevará a Felanitx clásicos como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? o Mueve tus caderas.