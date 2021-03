Pasado, presente y futuro de los cines tras un año de su cierre total

Si esto fuera una película arrancaría con ese típico mensaje blanco sobre fondo negro que dice: ‘un año antes’, y mostraría cómo los cines apagaban sus luces y bajaban sus persianas en dirección inversamente proporcional a los datos de contagios y restricciones. Y es que tal día como hoy los cines se adelantaban a la inminente decisión del Gobierno de imponer un estado de alarma y cerraron. Algunos, de hecho, no han vuelto a oler a palomitas desde entonces como el Rívoli o el Augusta. Tras ello, la pandemia trajo el boom del streaming, los estrenos simultáneos en plataformas y salas, y cambios en la industria acompañados de incertidumbre que hace al sector preguntarse qué pasará con las salas tras un año de pandemia.

Juan Salas, gerente del grupo Aficine, cree que su «padre no llegó a ver jamás los cines cerrados durante un año entero». «La falta de estrenos en todo el mundo» es el principal escollo, aun así hay rayos de esperanza como la vacunación o la reapertura del bar de Ocimax, que permitirá volver a comer y beber en salas. En cualquier caso, «todavía quedan unos meses duros, pero en junio o julio se notará una mejoría mundial».

Ventana de exhibición

Sobre el auge de las plataformas, en las que se han realizado estrenos directos o simultáneos, como con Raya y el último dragón, de Disney, y sobre la reducción de la ventana de exhibición de los cines, es algo que para Salas se debe a «esta situación especial» y genera «mucho producto sin salir». La vacunación y la vuelta a la normalidad harán que «todo vuelva a su curso porque cada uno tiene su mercado». No obstante, reconoce que «quizá no volveremos al 100% de ventana, sino un 80», viendo reducido el tiempo de exhibición en salas. A pesar de todo, «saldremos de la crisis como de las demás porque la experiencia de ir al cine es insustituible».

Otro exhibidor, Javier Pachón, presidente de CineCiutat, recuerda el fatídico día de marzo que le «cogió en México en unas conferencias cuando Balears cerró y tuve que volver». La decisión del Govern llegó tras la suya de cerrar sus salas porque era «insostenible». Pasaron de un crecimiento del 10% a una caída del 60%, según cuenta, que se acentúa en espacios más comerciales rondando el 75%.

Javier Pachón detalla las mejoras de CineCiutat.

Pachón ve la situación «entre la incertidumbre y el optimismo que nos caracteriza, solo que extrapolado a toda la industria». A pesar de ello, coincide con Salas en que «es innato al ser humano hacer cosas juntos» y añade que «esa comunión que hay en una sala no ocurre en casa», razón por la cual, a su juicio, «el valor de la curaduría de espacios como el CineCiutat es algo que no tienen Netflix o Filmin» y remata que «el show más visto de Netflix es su página de inicio, porque si bien te ofrecen mil opciones, tu cine te ofrecerá la correcta». Esa es la clave que «asegura el futuro de los cines», y lanza la pregunta de si «sobreviviremos a la tormenta hasta que llegue ese futuro».

Desde Estados Unidos llega una noticia que preocupa a Enrique Costa, socio de la distribuidora Avalon: la adquisición de salas por parte de empresas como Netflix tras anular el Decreto Paramount que impedía esta práctica. Esto «permite controlar sin repartir» y pone en riesgo la «diversidad». No obstante, es «poco relevante por ahora», pero «sin ese veto, las Majors podrán comprar salas a precio de coste», avisa. A pesar de ello, desde Avalon acostumbran a colaborar con plataformas como Filmin donde reside todo su catálogo y realizan preestrenos y ventanas de exhibición de 48 horas con varios títulos como Mathias & Maxime, de Xavier Dolan.

Evolución

La crisis en los distribuidores se nota principalmente «en el número de pases», ya que muchos tienen menos, «unos dos», cuando antes eran «tres o cuatro» y eso «afecta a la facturación». Por esta razón, «tuvimos que buscar fórmulas y las plataformas se volvieron importantes» aunque su compromiso con los cines se mantuvo y «seguimos ofreciendo películas aún a sabiendas de que no era tan rentable». Lo cierto es que «hay una evolución en la manera de ver contenidos, pero la experiencia de ir al cine, las salas como tal, no van a morir, igual que no ha muerto el teatro», suscribe.

Por último, Jaume Ripoll, cofundador de Filmin, explica que «las plataformas han aumentado en 2020», no obstante, pensar que para que a unos les vaya bien a los otros les debe ir mal es «una forma errónea de verlo porque de 15 años que lleva Filmin, 14 han sido con cines».

Es más, Ripoll explica que «han colaborado con cines en los últimos 3 meses con 7 estrenos en salas», ejemplo de su «compromiso». Eso sí, «las ventanas variables han llegado para quedarse». «No tiene sentido que las salas tengan durante cuatro meses una película. Es un camino superado». No obstante, «a todos nos gusta ir al cine y eso es algo que no va a cambiar», pero «la relación entre salas y plataformas ha cambiado y sería un error no darse cuenta», avisa.