Alba Brunet comparte elenco con Colin Firth en el nuevo filme de John Madden

La COVID-19 no ha podido parar a la actriz Alba Brunet (Palma, 1993), que en estos próximos meses verá el estreno de los diferentes proyectos en los que ha trabajado durante meses o, lo que es lo mismo, «recogeré los frutos de lo que he sembrado», apunta. Entre sus proyectos más importantes está su aparición en Operation Mincemeat, de John Madden, director de cintas como la oscarizada Shakespeare in Love o El caso Sloane, protagonizada por la reconocida actriz Jessica Chastain. En este filme, que todavía está pendiente de estreno, comparte créditos con el también mallorquín Pep Tosar; el ganador de un Oscar Colin Firth y Matthew Macfadyen –conocido por sus papeles en filmes como Orgullo y prejuicio o Anna Karenina–.

«El 8 de marzo de 2020, una semana antes del confinamiento, estaba rodando para la película de Madden, que vino para algunas escenas. No coincidí con Colin Firth, pero sí con Tosar, que también aparece en algunas escenas. Mi aparición es pequeña, pero interpreto a la secretaria de la embajada española, por lo que tiene una importancia porque da información a ciertos personajes», detalla.

Experiencias

«Madden es un ser encantador, muy cercano y de trato muy fácil. Me lo pasé muy bien con este proyecto, fue un proceso muy gratificante y de las experiencias más buenas que he vivido», subraya. Para Operation Mincemeat, Brunet superó un cásting en Madrid, tuvo que viajar a Londres para las pruebas de vestuario y también filmaron en el ayuntamiento de Málaga.

Por otra parte, Brunet también aparece en un capítulo de la segunda temporada de la serie de la BBC The Mallorca Files, en el que la pareja de detectives, Miranda Blake (Elen Rhys) y Max Winter (Julian Looman), tienen que resolver un nuevo caso, esta vez provocado por Brunet, que está involucrada en un asesinato.

Otra producción en la que participa Brunet es en la nueva ficción de Movistar Paraíso, de Fernando González Molina –director de cintas como Ofrenda de la tormenta o Palmeras en la nieve– y que tiene como protagonista a la intérprete Macarena García. «Es una mezcla de la miniserie El caso Alcàsser, pero con toques que recuerdan a Stranger Things. La acción sucede en un pueblo inventado de València», avanza.

Así, Brunet reconoce que «en los meses de enero, febrero y marzo estaba con The Mallorca Files, Operation Mincemeat y Paraíso, con lo que muchas veces me despertaba y no sabía si estaba aquí en Mallorca con la familia o estaba en Madrid, València o Barcelona, donde también vivo». «Estaba exhausta y los primeros quince días de confinamiento fueron como un respiro para mí, mi cuerpo lo agradeció. Aunque soy consciente de que soy una privilegiada por estar trabajando y estoy también muy agradecida», admite Brunet, que en el ámbito local participa en Pep (IB3), cuya segunda temporada se estrenará el 22 de febrero. Cabe recordar también a Leonor, el papel de Brunet en Acacias 38 de TVE, donde ha permanecido durante cuatro años. «Para mí fue como un máster, aprendí muchísimo. Espero que mi personaje se pueda despedir como es debido», señala.

La mallorquina también protagoniza el cortometraje Andy y las demás, de Cintia Ballbé, una historia sobre el poliamor que previsiblemente se estrenará en el Festival de Málaga. Con Ballbé comparte otro proyecto, la webserie Contiguo, en el que figuran Enric Cambray, Júlia Bonjoch, Alejo Levis, Alba Ribas, Jon Arias y Pep Ambròs. Trata sobre la convivencia forzada de cuatro vecinos por culpa del confinamiento.

Teatro

Brunet lamenta que tenía que formar parte de una pieza en el Teatre Principal de Palma, algo que finalmente no ha sido posible. «Tengo muchas ganas de explotar mi faceta como actriz en el teatro, sobre todo aquí en casa, en Mallorca, aunque también en Barcelona y Madrid. Tengo pendiente esa sensación de estar sobre un escenario», concluye.

Muchas caras. Arriba, Alba Brunet como Leonor en la serie de TVE ‘Acacias 38’, que ahora llega a su fin. Abajo, la actriz en el capítulo de ‘The Mallorca Files’, de la BBC.