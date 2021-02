‘Mank’ y ‘The Crown’ arrasan en las nominaciones a los Globos de Oro

Mank, con seis candidaturas, y Juicio a los 7 de Chicago, con cinco, ambas películas de Netflix, lideran las nominaciones para la 78 edición de los Globos de Oro, tal y como desveló este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Por detrás de estas cintas se situaron Nomadland, Una joven prometedora y El padre, con cuatro nominaciones cada una. Mientras, en el apartado de televisión mandan The Crown, con seis; Schitt’s Creek, con cinco, y Ozark, con cuatro. La ceremonia de entrega, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se celebrará el 28 de febrero.

Así, Mank y Juicio a los 7 de Chicago competirán como mejor película dramática frente a otras aspirantes como Nomadland (la gran favorita en esta temporada de premios de Hollywood), El padre y Una joven prometedora. En el apartado de mejor comedia o musical se verán las caras Hamilton, Borat, película film secuela, Music, Palm Springs y The Prom.

Imágenes de ‘Juicio a los 7 de Chicago’, que arrasa en candidaturas.

Dirección

Una novedad es que tres mujeres fueron nominadas a la mejor dirección: Emerald Fennell (Una joven prometedora), Chloé Zhao (Nomadland) y Regina King (Una noche en Miami). Se enfrentarán a David Fincher (Mank) y Aaron Sorkin (Juicio a los 7 de Chicago).

Por su parte, las nominadas a mejor película en lengua extranjera son la guatemalteca La llorona, Another Round (Dinamarca), La vida por delante (Italia), Minari (Estados Unidos, pero en coreano) y Entre nosotras (Francia).

En el terreno televisivos, las citadas The Crown, Schitt’s Creek y Ozark forman parte del catálogo de Netflix, que domina de manera absoluta en la pequeña pantalla con un total de veinte nominaciones, muy por encima de su gran competidor, HBO.

‘The Crown’, la serie que parte con más opciones.

‘The Crown’

Su éxito recae otra vez en The Crown, que se medirá contra Ozark, Ratched, Territorio Lovecraft y The Mandalorian, esta última la gran apuesta del gigante Disney para estos premios. En comedia, Schitt’s Creek llega a la casilla de salida como gran favorita. Compite contra Emily en París, The Flight Attendant, The Great y Ted Lasso.

Por último, en miniseries se medirán Gambito de dama, Unorthodox, Normal People, Small Axe y The Undoing.