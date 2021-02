‘Sicília sense morts’, el éxito literario de Guillem Frontera, se convertirá en serie

La novela Sicília sense morts (Club Editor, 2015), una de las más conocidas y de más éxito del escritor Guillem Frontera, será también una serie de televisión. IB3 Televisió producirá esta nueva ficción de ocho capítulos en colaboración con Nova Producciones, que forma parte del Grup Serra. El rodaje empezará previsiblemente esta primavera, en los meses de mayo y junio. Los dramaturgos y guionistas Xavier Uriz y Toni-Lluís Reyes están trabajando en la adaptación del lenguaje literario al lenguaje televisivo; mientras que María Togores se encargará de la dirección.

Uriz ganó el Premi Ciutat de Palma de Teatre en 2016 y Reyes y Togores trabajaron en la serie de Amor de cans, también de Nova, basada en la novela homónima de Maria-Antònia Oliver.

«Estamos en una fase embrionaria y muy creativa. Hemos leído la novela y la estamos diseccionando. Es una obra que tiene una parte muy audiovisual, por la atmósfera que crea Frontera, y también hay anécdotas muy cinematográficas. Sin embargo, tenemos que reestructurarlo todo y pensar en los personajes que aparecerán o no, o cuáles tendrán más peso en la trama. La historia es muy buena e interesante y da coraje, porque ahora somos nosotros quienes tenemos que contarla muy bien», señala Togores.

Por su parte, Oriz, cocreador de series como Llàgrima de sang o L’Anell, reconoce que «es una labor de adaptación complicada, por una parte porque la estructura interna de la novela es muy particular y, por otra, porque nos provoca una reverencia por la figura del autor».

Respecto al argumento de la novela, Uriz detalla que «es un ambiente de thriller, que tiene mucho que ver con la corrupción política, con unos personajes extremos y profundos que no caen en estereotipos». En esta línea, Uriz destaca que «Sicília sense morts es una buena crónica que puede leerse como la resaca de una época histórica de nuestro país, de los últimos diez años, de lemas como ‘España va bien’, de nuestro país como fantástico motor económico», agrega.

Finalmente, el escritor y colaborador de Ultima Hora Guillem Frontera se muestra «contento» ante la noticia y asegura que «uno de los trabajos que me ha gustado más en la vida ha sido adaptar cosas de los demás, pero nunca hubiera adaptado nada mío». En ese sentido, el autor advorte que «admiro el coraje de los que adaptarán esta novela, pues no es fácil». «Muchas novelas en la actualidad están escritas pensando en la posibilidad de que desemboquen en el cine o en la televisión, pero no es mi caso. No soy muy consciente de lo que hago cuando escribo, todo va fluyendo por el lenguaje literario. En algunas novelas de Melcior Comes, Pere Antoni Pons o Sebastià Alzamora sí que pienso ‘sé donde pondría la cámara», concluye.