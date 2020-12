Antoni Caimari Caldés advierte de que solicitarán una auditoría a la Fundació ACA

El cineasta Antoni Caimari Caldés, hijo de Antoni Caimari fundadador de la Fundació ACA, se reunió este viernes con el gabinete de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, después de que esta semana estallara la polémica sobre el supuesto «desahucio» que quiere llevar a cabo ACA del presidente de honor de la entidad, que en la actualidad se encuentra en un delicado estado de salud. Caimari detalló a Ultima Hora que «tenía que reunirme personalmente con Catalina Cladera, pero finalmente no pudo recibirme, aunque sí lo hizo su gabinete, que me aseguró que le traspasaría todo el asunto».

«Les expliqué todo lo ocurrido y me dijeron que, efectivamente, mi padre es una persona muy querida en Mallorca y que lo dio todo por la cultura. Así, me aseguraron que estaban preocupados y que me querían ayudar, pero tenían que ver cómo», contó, y añadió que «es lógico que no se puede hacer todo de un día para el otro».

Caimari destacó que «toda la familia hemos decidido que solicitaremos una auditoría de los últimos años de la Fundació para saber cómo y en qué se han gastado el dinero, queremos un extracto de cuentas».

«Mi padre ya pidió eso hace mucho tiempo y, por diversos motivos, nunca llegó a recibir estas justificaciones y ambos, como patronos, tenemos derecho legal a saberlo», añadió Caimari, que lamentó que Miquel Àngel Tortell –secretario de ACA– haya «desprestigiado a la familia» y «haya abierto la caja de Pandora».

Pública

Asimismo, Caimari hizo un «recordatorio» al Consell de que «la última voluntad de mi padre era que la Fundació ACA dejara de ser una entidad privada y pasara a manos del Consell, que fuera pública».

En este sentido, Caimari señaló que «el Consell dijo que dará cuenta de ello a Cladera» y que la institución «tiene intención de poner orden a todo este barullo». «Nosotros no queríamos la guerra, pero hemos dicho ‘basta’, estamos muy cansado de todo esto», lamentó Caimari.