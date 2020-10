El actor Johnny Depp, galardonado en el Festival de Cine Italo-Español de Palma

El Festival de Cine Italo-Español de Palma continúa su andadura estos días en el CaixaForum y lo hace con uno de los platos fuertes de su programación, la presentación del filme Waiting for the Barbarians, protagonizado por Johnny Depp, Mark Rylance y Robert Pattinson. El productor de la cinta, Andrea Iervolino, estuvo presente en un acto que contó con la conexión telemática del director de la película, Ciro Guerra.

Iervolino, junto a la directora del festival, Gabriella Carlucci, explicaron que tanto Depp como Rylance, invitados por el festival a acudir a Palma, han visto imposible su asistencia al certamen debido a las cuarentenas que deberían realizar a su vuelta.

Johnny Depp, particularmente, quiso enviar una carta en la que lamentaba su ausencia y explicaba que se debía a «estar pasando la cuarentena en Londres para rodar la tercera entrega de Animales fantásticos» y mostró su agradecimiento a «la preciosa ciudad de Palma a la que espero poder ir a visitar en un futuro cercano».

Oscars

A pesar de que Depp y Rylance no pudieran acudir, el público pudo disfrutar de Waiting for the Barbarians, que como explicó Carlucci, «empieza en Palma su carrera para los Oscar». Por su parte, Iervolino quiso destacar que «Mallorca es un set de rodaje perfecto y espero poder venir a hacer una producción en el futuro».

Sobre la película que presentó este miércoles, el productor italiano explicó los paralelismos que ve entre la historia y la realidad a través de «una némesis invisible» que genera «miedo» en la población. A su juicio, este «miedo» obliga a la gente a tomar decisiones que no son «libres» porque este sentimiento es el más capaz de «guiar a la gente» y propiciar oportunidades a algunas personas para «intentar controlar nuestra voluntad». Iervolino también quiso destacar la cualidad «atemporal» de la historia del libro que ahora han convertido en película.

El productor también recibió en nombre de Johnny Depp el premio Excellence of the Year que premia toda la carrera y, especialmente, la interpretación llevada a cabo en Waiting for the Barbarians.

El cineasta colombiano Ciro Guerra, quien ha dirigido el filme, tampoco pudo estar presente físicamente pero sí hizo una entrada vía online en la que expresó sentirse muy satisfecho por «haber podido trabajar en una producción tan importante como esta y con un equipo tan bueno». Además, quiso hacer hincapié en el peso de «las palabras poéticas escritas por Coetzee hace 40 años que siguen resonando hoy».

Clausura

El Festival concluye hoy con la proyección de dos películas más. Por un lado, E per il tuo bene, del director Rolando Ravello quien también hará una conexión por Skype. Por último, la aclamada El hoyo, preseleccionada para representar a España en los Oscar, pondrá el broche a esta edición con la participación de su productor, Carlos Juárez.