El diseñador Kenzo Takada fallece en París a los 81 años a causa del coronavirus

El diseñador japonés Kenzo Takada, fundador en los años 70 de la firma Kenzo, falleció este domingo en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, a los 81 años, por una complicación tras haber contraído la COVID-19, informó un portavoz de su marca de decoración K3.

El creador, uno de los primeros japoneses en imponerse en la escena internacional con su marca, activa aún a día de hoy dentro del grupo LVMH, murió en el Hospital Americano de Neuilly, a pocos kilómetros de la capital francesa.

Reconocible por llevar siempre unas gafas de pasta negra y su corte de pelo a lo 'garçon', que había retocado en los últimos años manteniendo aún un estilismo muy juvenil, Kenzo se retiró de su firma en 1999 tras haber construido un imperio que abarca desde la ropa hasta los perfumes y otros productos de belleza.

El estilista popularizó los estampados gráficos y florales que aún hoy siguen definiendo la identidad de la marca, reina de un estilo colorista y urbano, y dirigida desde julio de 2019 por el diseñador portugués Felipe Oliveira Baptista.

«Buen viaje, maestro. Me he enterado con gran tristeza del fallecimiento del señor Kenzo Takada. Su fantástica energía, amabilidad, talento y sonrisa eran contagiosas. Su espíritu vivirá para siempre», escribió Baptista en Instagram junto a una foto del joven Kenzo.

Aunque su firma quedó en manos del grupo de Bernard Arnault, LVMH, Kenzo ha seguido sirviendo de asesor y consejero creativo en múltiples aspectos de su marca, aunque no pudo estar presente en el último desfile de la «maison», este viernes en París, por encontrarse ya muy enfermo.

«Era muy fan de su marca cuando empezó. Creo que fue un gran diseñador. Estoy muy triste. Era un tipo estupendo», dijo el presidente y consejero delegado de LVMH, Sidney Toledano, a la revista especializada «WWD».

Nacido en 1939 en Himeji, Japón, Kenzo ha presidido durante los últimos 50 años el altar de la moda por su legado en la industria.

Tras graduarse en el Bunka Fashion Collegue Tokyo, se trasladó a París en 1964, donde comenzó su carrera vendiendo croquis a grandes diseñadores.

Presentó su primer desfile en 1970 en la tienda de la Galerie Vivienne que acababa de abrir, dedicada a la ropa femenina y bautizada originalmente como «Jungle Jap». Más tarde le dio su propio y popularizado nombre.

Trece años más tarde añadió una línea de hombre a su marca, y poco después incluyó perfumes y decoración.

Sus estampados coloridos, su espíritu multicultural y una cierta alegría que supo introducir en la moda con sus espectaculares desfiles siguen siendo un ejemplo para los nuevos diseñadores.

El año pasado celebró su 80 cumpleaños en la capital francesa con una fiesta en la que el código de vestimenta era ir de dorado, y en la que mostró sus ganas de seguir disfrutando.

En enero de este mismo año creó K3, una lujosa firma de decoración de interiores en la que ahora estaba plenamente involucrado.