Javier Pachón, asesor de un programa formativo en la Mostra de Venecia

Javier Pachón, presidente de CineCiutat, participa desde hace unos años en el curso Art Cinema = Action + Management, que organiza CICAE (Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo), financiado por la Unión Europea a través del programa Media, y que se celebra en el marco del Festival de Venecia. «Es un curso intensivo de una semana que se desarrolla en la isla de San Servolo, que a lo largo de su historia ha albergado un convento, una prisión o un psiquiátrico. En la actualidad, allí se encuentra uno de los campus de la universidad de Venecia», detalla Pachón. Esta edición, la número 17, se realizó del 28 de agosto al 8 de septiembre.

«Es un programa de formación para profesionales que se dedican a la exhibición de cine europeo y que trata sobre cuestiones relativas a la gestión, desde la perspectiva económica hasta la programación, el márketing, la innovación tecnológica o el marco legal. Comparada con otras formaciones, es bastante económica, cuesta unos 1.600 euros, pero incluye también el alojamiento. Es un horario muy intenso, de 9.00 a 18.00 horas, con jornadas muy productivas», explica. «Normalmente soy el único español y hay gente de todo el mundo. Solían participar unas 50 personas y 30 invitados, pero este año se ha reducido a la mitad por culpa del coronavirus. Tiene un espíritu muy de campamento, pues cuando terminamos, por la tarde, intentamos ir a ver alguna película en el Festival de Venecia», relata.

Entre otros filmes, Pachón ha podido ver en Venecia Guerra y paz, de Martina Parenti y Massimo D’Anolfi, «un documental que reflexiona sobre la gerra vista desde el audiovisual» y el cortometraje de Almodóvar, La voz humana, protagonizado por Tilda Swinton. «Es un condensado de Almodóvar, una delicia, aunque tengo que reconocer que no soy muy almodovariano; me gustan y comparto sus referentes, pero no tanto sus fórmulas», admite. «Independientemente de eso, hay que reconocer que Almodóvar sabe hacer cine como pocos», añade.

Al principio, en 2014, asistió como participante, luego (2016 y 2017) como experto invitado y en 2018 le propusieron dirigirlo. Desde el año pasado, es asesor y coordinador de mentorías y formación online.«Entre otros cambios que introduje estuvo la estructuración de los días en diferentes temáticas; en cuestiones económicas y el márketing, la programación y el desarrollo de audiencias y la innovación tecnológica», señala. Pachón asiste también a otros festivales, especialmente el de Berlín y Cannes, San Sebastián y Sevilla.

Ahora, Pachón se encuentra inmerso en las reformas de CineCiutat, que espera que puedan concluir en torno al 12 de octubre, una fecha que suele marcar el inicio de la nueva temporada de los cines.