Películas para sobreponerse al final del verano y la llegada del frío otoño

El final del verano suena a drama. Los árboles adelgazan, las clases vuelven y el sol es suplido por el viento y la lluvia, pero no por ello no hay belleza o aventuras posibles que sustituyan a los refrescantes fotogramas de los blockbusters y las incursiones infantiles veraniegas de cintas como Cuenta conmigo o It. Ello lo demuestran Brokeback Mountain.

Grease es la película de final de verano por excelencia, con su vuelta a las clases y sus cantes y bailes que todos nos sabemos. Pero no es la única. La más reciente Call me by your name, por ejemplo, o la entrañable Up, que transcurren en un verano que, antes o después, debe acabar.

Y al finalizar es cuando los alumnos de Hogwarts deben regresar a sus libros sobre pociones y defensa contra las artes oscuras en la saga Harry Potter y también es antes del inicio del curso escolar cuando Woody Allen decide poner su «Fin» en sus obras maestras Manhattan o Annie Hall, con el desenlace de los encantos.

El verano acaba también al inicio de Juego de Tronos, con vientos helados llegando desde el norte y para recibir la caída de las hojas, como las que cubrían el suelo en Cuando Harry encontró a Sally, American Beauty o El club de los poetas muertos, qué mejor que la genial El indomable Will Hunting o la divertida Academia Rushmore.

Y aunque se acerca Halloween y las amenazas de Freddy siguen presentes cada año en Pesdilla en Elm Street no todo va a ser terror y gritos, como demuestra Wes Anderson en Fantástico Sr. Fox o la soñadora Cielo de octubre. Pero sí, el otoño llega con la carga dramática de Ingmar Bergman en Sonata de otoño, pero para los que no lo aguanten, miren el lado bueno solo: es la Pesadilla antes de Navidad.

‘El indomable Will Hunting’. Coscrita por Ben Affleck y Matt Damon, esta cinta es la favorita de muchos para esta época, pero además de ello cuenta con Robin Williams. No se necesita mucho más.

‘Irrational Man’. Woody Allen tiene cintas otoñales, como Septiembre, en la que emuló a Bergman, pero este filme con Joaquin Phoenix y Emma Stone es uno de sus mejores trabajos recientes.

‘(500) días juntos’. La comedia romántica de una generación tiene todo lo que pide el verano: amor, risas, música y, por desgracia o por fortuna, un final que a día de hoy sigue dando de qué hablar.

‘El cielo de octubre’. La cinta con la que comenzó a despuntar Jake Gyllenhaal es un canto a la ambición y los sueños que pueden convertirse en realidad. Y sí, también mientras la lluvia cae sin cesar.

‘Call me by your name’. La cinta protagonizada por Thimotée Chalamet y Armie Hammer es el resumen perfecto del estío romántico y eterno pero, al mismo tiempo, efímero porque todo llega a un fin.