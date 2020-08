Pau Aulí: «Me interesa mucho la Mallorca que retrata Villaronga»

Pau Aulí (Esporles, 1992) es un artista de la imagen, del vestuario, del diseño. Licenciado en Bellas Artes y en Diseño de Moda, ganador del premio Art Jove de Moda 2017, trabaja en diversidad de proyectos que abarcan desde teatro y música hasta cine y artes visuales. Ahora mismo está en el equipo de vestuario de la nueva película de Agustí Villaronga, El ventre del mar, que están rodando estos días en la antigua fábrica es Sindicat de Felanitx.

«Para mí es muy importante participar en una cinta de Villaronga, pues me interesa mucho la Mallorca que retrata en sus trabajos. De hecho, hice el proyecto de final de carrera basado en El mar –premiado filme del año 2000 basado en la novela de Blai Bonet–», cuenta. «Ha sido increíble porque le conocí justo dos semanas después de entregar el proyecto, en enero, en los Premis Gaudí, me lo presentó Jaume Ripoll –cofundador de la plataforma de streaming Filmin y director del Atlàntida Film Fest–, y seis meses después trabajo con él», reconoce.

Teatro

Después del rodaje del largometraje, Aulí avanza que «me pondré de lleno con el teatro». En el terreno de las artes escénicas, Aulí participará como figurinista en lo nuevo de la reconocida creadora catalana Vero Cendoya, que se estrenará el próximo mes de abril de 2021 en el Mercat de les Flors de Barcelona. Se trata de Bogumer (o fills de Lunacharski), un espectáculo inclusivo e intergeneracional que bebe de la danza y el teatro que se basa en una historia real sobre el rocambolesco juicio a Dios que llevó a cabo Anatoli Lunacharski en la Rusia de 1918. A partir de ahí, la obra ofrece una reflexión sobre la búsqueda de la propia identidad, las dinámicas de poder y los métodos de manipulación de masas.

«Fue Israel Solà, que firma la dramaturgia de esta pieza, quien me recomendó a Cendoya y estoy muy contento. El equipo lleva tiempo ensayando, pues es un proyecto muy ambicioso, ahora empezaré yo», apunta.

Por otra parte, Aulí presentó junto al cineasta Pere Antoni Sastre la propuesta artística 10 personatges per a una pel·lícula que mai es farà, que resultó una de las ganadoras de Crida artística del Casal Solleric y que se mostrará este otoño. «Nos interesa reivisitar los elementos, los personajes y las figuras de nuestra Mallorca que desde la ficción balear se han retratado siempre con tono de burla o de parodia. Eso ya se ha hecho y no nos interesa. Queremos deconstuir esa imagen con personajes con los que empatizamos y se acercan a nosotros y a la Isla que tenemos hoy, llena de talleres creativos de gran proyección, como puede ser Camper, pero también con la idea del pequeño comercio, la corrupción, etcétera. El resultado final todavía está por ver, pero puede tomar forma de una instalación o de una página web, es algo todavía abstracto», advierte. «De Pere Antoni me fascina su imaginario, que recuerda al propio Villaronga o a Pasolini», añade.

En el ámbito local, entre otros proyectos, destaca su participación en el equipo de la serie Mai Neva a Ciutat, dirigida por Joan Fullana y protagonizada por los actores Esther López, Maria Bauçà y Josep Orfila. «Fullana es como un íntimo para mí, es una garantía segura de que será interesante la obra», afirma. En esta comedia millenial de IB3 coincidió también Aulí con Orfila, a quien Aulí define como «una musa que se tiene que explotar todavía más, con un discurso estético y de género muy interesante y que entiende la interpretación como algo que traspasa fronteras». De hecho, Aulí asegura que si no fuera por «Joan Fullana, Josep Orfila y Lluki Portas, hoy no estaría trabajando de esto».

Pantalla

En la pantalla, el nombre de Pau Aulí también figura en el cortometraje Forastera, de la mallorquina Lucía Aleñar, que forma parte de la selección oficial de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, en el recién estrenado documental de Joan Porcel sobre Júlia Colom, Sempre dijous, o el corto La Kelly, de Sofia Martel y Lluís Prieto. Además, ha concebido el estilismo de videoclips de músicos como Rémi and Pau, Ljubliana and the Seawolf, Tarta Relena, Marina Herlop, Xarim Aresté y Kquimi Saigi.