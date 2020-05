Fallece a los 30 años la cantante Cady Groves

La cantante de country Cady Groves ha fallecido a los 30 años. Así lo ha hecho público su hermano Cody en un comunicado, en el que pide que no se especule con las causas de la muerte de la joven.

En un primer momento Cody hizo llegar el siguiente mensaje: «Cady Groves ha dejado este mundo. Los detalles son limitados ahora mismo, pero la familia está intentando recopilarlos y mantendremos a la gente informada. Descansa en paz hermanita». Tras ello, comenzaron a llegar especulaciones sobre el motivo del fallecimiento. La familia zanjó el tema asegurando que habían sido causas naturales las que habían provocado la muerte a Cady y que la autopsia había descartado el suicidio.

«Tuvo algunos problemas médicos el otoño pasado y nuestra principal suposición en este momento hasta que se completen más pruebas es que habían vuelto», ha añadido Cody.

Cady Groves sacó en 2009 su primer single, A Month of Sundays, y su éxito pronto atrajo a las grandes discográficas. Posteriormente llegaron otros éxitos como This Little Girl, Love Actually, Forget You o Dreams. Su representante ha declarado a la revista People que quiere «que la gente sepa que le encantaba la música, reir, cocinar, los tacos y, especialmente su familia».

Se da la triste circunstancia que los otros dos hermanos de Cady y Cody también murieron prematuramente, ambos a los 28 años.