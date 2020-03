Helena Tur, la gran apuesta de la editorial Plaza & Janés para 2020

Es una de las grandes apuestas de Plaza & Janés para este año. Helena Tur confiesa que «me pellizco y no me lo creo». Y no es para menos. Es la autora de la novela Mala sangre, cuya primera tirada es de 20.000 ejemplares. El libro saldrá a la calle el 16 de abril y se presentará al día siguiente en la librería Quars.

La ibicenca Helena Tur es profesora de castellano en el instituto Emili Darder de Palma y durante años ha escrito ocho novelas románticas bajo el pseudónimo Jane Kelder en las editoriales Harlequin, Romantic y Versátil, aprovechando las vacaciones escolares y pedía un permiso de mes y medio sin sueldo para ‘empujar’ el trabajo que tenía entre manos.

Sin embargo, esta novela es diferente al resto. «Es una novela para muchos públicos. Me dicen que recuerda a Hitchcock, aunque yo creo que tiene un punto de Mary Shelley y Charlotte Brontë. Es mi novela menos austenita», dice la escritora, que reconoce la influencia de la británica Jane Austen.

Sueño

«Le tenía cariño a Plaza & Janés porque ahí publica mi querido Alberto Vázquez-Figueroa. Tras escribirla durante cuatro años, no envié el manuscrito a ninguna editorial más que a esa y quise ir a lo grande esta vez. Confiaba mucho en esta novela», dice la autora, que admite que «estoy soñando y tengo miedo de despertar».

Mala sangre está ambientado en el Bierzo en 1858, en un momento clave para la historia de España. Isabel II intenta recuperar el Camino de Santiago en un periodo de entreguerras carlistas y la Guardia Civil se despliega por Las Médulas para perseguir al temible Sacamantecas. La protagonista es Henar, una huérfana de 17 años que llega a la zona para trabajar en una granja de abejas, donde empiezan a aparecer niñas asesinadas.

Curtida en la novela romántica, ha publicado poesía, comedia negra y ahora está con una novela negra ambientada en Mallorca. Imparable, está pensando en escribir otra novela de suspense mezclada con ficción histórica pero el boom de la publicación le ha frenado.

Unos meses después de enviar su manuscrito, Helena Tur recibió la llamada de su editora. «Los informes editoriales eran muy buenos y a medida que iban leyendo, les gustaba mucho», dice Tur. Si firmó el contrato en abril del año pasado, a final de año se ha dado cuenta de la apuesta de la editorial por su libro. «Un grupo de escritores nos hemos reunido con libreros de Bilbao, Málaga y Valencia para promocionar nuestros libros y lo hice acompañada de Bernardo Atxaga, Eloy Moreno e Íñigo Redondo. Después de los encargos de los libreros, la editorial decidió subir la primera tirada de 10.000 a 20.000 ejemplares», dice visiblemente nerviosa la escritora, que reconoce que fuma más a medida que se aproxima la fecha de publicación.

Acostumbrada a vivir escondida tras el pseudónimo Jane Kelder para sus novelas románticas, ahora teme «salir del anonimado. Publicar y las críticas no me preocupan, pero me encantaría tener el don de la invisibilidad».

La escritora afirma que «he ido tomando conciencia poco a poco de la gran apuesta que han hecho por este libro. Me obligo a tener los pies en el suelo. Apuestas editoriales hay muchas pero no todas funcionan». Su libro pasó por una asesora que editó el manuscrito, aunque sin grandes cambios: «Ampliamos el contexto histórico y alguna trama», aprovechando la existencia de una figura como el asesino de Romasanta, conocido como el Sacamantecas, un psicópata cuya actividad se concentró en la zona de Ponferrada, donde está ambientada Mala Sangre.

Reposo

Tur empezó a escribir esta novela en 2016, lo que le supuso «cinco o seis meses. Luego la dejé reposando un año y la reescritura me llevó otros seis meses. Ese tiempo me permite verla con ojos nuevos». Tras otro año de reposo, tardó solo tres meses en darle el último toque.

Empeñada en sacudirse la etiqueta de escritora romántica, ya sabe que estará presente en la feria del libro de Palma y en la de Madrid, mientras espera que le pasen la agenda con las presentaciones y clubs de lectura por toda España. Tambien estará en la Feria del Libro de Francfort.

Tur despliega en este libro «una trama de suspense y ritmo vertiginoso, una protagonista fuerte, una subtrama amorosa y una ambientación que en un personaje más». Con estos ingredientes, el éxito de esta novela parece estar al alcance su mano.