Samantha Hudson: «Soy como los Sex Pistols, pero en una versión queer»

La «reina de los bajos fondos», Samantha Hudson (Magaluf, 1999), como la describe la discográfica, ficha por Subterfuge Records. Hudson (alter ego de Iván González, antiguo alumno de Son Ferrer y del IES Josep Maria Lompart) ha dado el salto a esta discográfica underground (Los Fresones Rebeldes, Arizona Baby, Viva Suecia, Aviador Dro, Dover, Fangoria) gracias al pegadizo tema disco Hazme el favor (vente conmigo a bailar).

«Es una versión de Dancing hero de Yoko Oginome, una artista japonesa de los años 80, que a su vez versioneó Eat you up de Angie Gold, cantante americana de esa época. Yo lo que he hecho es una nueva canción con letra propia en colaboración con Adrià Arbona, vocalista y compositor de Papá Topo», detalla Samantha Hudson.

La idea es grabar un vídeo-clip de Hazme el favor (vente conmigo a bailar) este mes de enero y seguir creando singles para Subterfuge. «Es una canción muy divertida y genial para bailar», reconoce, un tema de amor, desamor, sexo, diversión y olvido.

De haberlo editado antes, ¿podría haber sido el tema del verano? «Todo lo que hago es sin pretensiones. Sí es cierto que es diferente a lo que he creado hasta ahora, que era en la línea de Fabio McNamara, de soltar ordinarieces con letras insolentes e impertinentes», señala la artista isleña, que reconoce las influencias de la Terremoto de Alcorcón, Rossy de Palma, Chenoa, Luis Miguel, Carlos Berlanga y el grupo de los años 80 Peor Impossible.

El nuevo rumbo artístico de Samantha Hudson (1,90 de altura, vestida con ropa de Fundación Humana, llamativa, contoneándose y atrayendo las miradas de los viandantes de Puerta del Sol) pasa por «un cambio gradual y natural; ya no me siento tan adolescente punki en contra del universo; ahora soy más una señorita muy elegante y rompecorazones que sienta en la chaise longue... la canción va de eso».

No en vano, el single, anterior a su fichaje por Subterfuge, «ha tenido muy buena recepción y escuchas muy altas, acercándose a mis temas consolidados: Soy Maricon y Burguesa arruinada», destaca. «Soy como Sex Pistols en versión queer», finaliza quien el año pasado recibió el premio del público en Legaicinemad por el documental Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer, dirigido por Joan Porcel.