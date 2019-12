Pet Shop Boys, por primera vez en Baleares con el Mallorca Live Festival

La famosa banda británica Pet Shop Boys es una de las últimas incorporaciones al próximo Mallorca Live Festival, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de mayo de 2020 en el antiguo Aquapark de Calvià, liderando los nuevos nombres que se han sabido que participarán en el festival como Monarchy, Shinova, Ginebras, Miss Caffeina o Peligro.

La icónica formación, compuesta por Neil Tennant y Chris Lowe, llega a Mallorca por primera vez con una dilata carrera a sus espaldas. Más de treinta años de trayectoria en los que han publicado sencillos de gran éxito como West End Girls, It’s a Sin o versiones inigualables de clásicos como Go West o el atemporal Always on my mind que les ha valido reconocimiento internacional y también doméstico, en el Reino Unido, donde han recibido los galardones Ivor Novello Award y el Brit Award en 2000 y 2009 respectivamente, por su destacada contribución a la música británica, en la que lograron incluir 42 singles dentro del Top 30.

En la isla presentarán su nuevo disco, Hotspot, en el marco de su gira Dreamworld en la que repasan sus más conocidas creaciones. Los fanáticos del grupo tendrán, por lo tanto, la oportunidad de disfrutar por primera vez en las Islas de los famosos directos dotados de un original e influyente etilo de teatro musical pop, fruto de la colaboración con diseñadores y artistas como Derek Jarman, David Alden o David Fielding, entre otros.

De esta manera, Pet Shop Boys se suma a una lista de reconocidos artistas que ya han sido confirmados para el festival como Leiva o Natos y Waor, que actúan el 14, o Chrystal Fighters, Miles Kane, Kate Tempest o León Benavente, que lo hacen el 15. El mismo día que los británicos, el 16, compartirán escenario con Kase O, Temples, Carolina Durante o Guitarricadelafuente, entre otros.

Novedades

El día extra de conciertos de esta edición y los nombres de las formaciones no son las únicas novedades del festival, que contará con un nuevo escenario electrónico de más de 2.000 metros cuadrados y bautizado como Tròpic Stage y en que estará a cargo del talento de djs como Marcel Dettmann, Red Axes, Ángeles Marqueño, Cooper Saver o Mano Le Tough, entre otros.

Los próximos días, a su vez, auguran todavía más sorpresas que engordarán una lista difícilmente superable de artistas de reconocido prestigio y fama nacional e internacional y confirman al Mallorca Live Festival como un evento musical de primer nivel con poco o nada que envidiar a otros certámenes de su estilo.